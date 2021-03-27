https://ria.ru/20210327/myanma-1603141973.html

В ООН сообщили о "самом кровавом" дне после переворота в Мьянме

В ООН сообщили о "самом кровавом" дне после переворота в Мьянме

ООН шокирована гибелью людей в Мьянме в субботу, это "самый кровавый" день с начала переворота, говорится в комментарии миссии организации в стране. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T20:00

2021-03-27T20:00

2021-03-27T20:04

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

аун сан су чжи

мьянма

оон

бирма

в мире

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ООН, 27 мар - РИА Новости. ООН шокирована гибелью людей в Мьянме в субботу, это "самый кровавый" день с начала переворота, говорится в комментарии миссии организации в стране."Миссия ООН в Мьянме потрясена бессмысленной гибелью людей сегодня, когда сообщается о десятках застреленных военными по всей стране в самый кровавый день с момента переворота", - сообщается на сайте миссии.Насилие совершенно недопустимо и должно быть немедленно прекращено, подчеркивается в нем.ООН призывает привлечь виновных к ответственности.Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило в своем Twitter, что получает сообщения о множестве убитых, в том числе детях, сотнях раненых в 40 местах, а также массовых арестах."Это насилие усугубляет незаконность переворота и вину его лидеров", - отмечает УВКПЧ.Ранее новостной портал Myanmar Now сообщал, что более 50 человек погибли в столкновениях участников антиправительственных протестов и сил безопасности в нескольких городах Мьянмы.В субботу в Мьянме празднуют День вооруженных сил. 27 марта 1945 года мьянманская дивизия при японском оккупационном командовании, игравшая роль вооруженных сил объявленной японцами "независимой" Бирмы (ныне Мьянма), восстала против японских оккупантов и воевала с ними до полного изгнания японских войск из страны силами союзников. Из этой дивизии, которой командовал генерал Аун Сан, "отец бирманской независимости", после получения реальной независимости от Великобритании выросли вооруженные силы страны.Военные Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.

https://ria.ru/20210327/myanma-1603101355.html

https://ria.ru/20210322/myanma-1602323614.html

https://ria.ru/20210305/snaypery-1600140448.html

мьянма

бирма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, аун сан су чжи, мьянма, оон, бирма, в мире