https://ria.ru/20210327/myanma-1603101355.html

В результате беспорядков в Мьянме погибли 50 человек, сообщили СМИ

В результате беспорядков в Мьянме погибли 50 человек, сообщили СМИ

Более 50 человек погибли в столкновениях участников антиправительственных протестов и сил безопасности в нескольких городах Мьянмы, сообщает новостной портал... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T12:20

2021-03-27T12:20

2021-03-27T15:33

янгон (город)

мьянма

мандалай (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603111005_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_04db4bdb0438006133e84f7db55e92f8.jpg

БАНГКОК, 27 мар – РИА Новости. Более 50 человек погибли в столкновениях участников антиправительственных протестов и сил безопасности в нескольких городах Мьянмы, сообщает новостной портал Myanmar Now."Накануне военные власти предупредили через подконтрольные им СМИ, что людям, участвующим в протестах, может случайно попасть пуля в голову. Начиная с ранних часов утра и в течение дня в субботу убиты уже более 50 человек", - говорится в сообщении.Портал сообщает о погибших в городах Янгон, Баго, Мандалай и прилегающих к ним регионах."В День вооруженных сил Мьянмы военные убили больше людей, чем в обычные дни", - говорится в сообщении.В пятницу ведущий телеканала MRTV, подконтрольного военным властям, предупредил противников военного правительства, что участие в актах насилия и беспорядках во время протестов может привести к тому, что некоторым из них "может случайно попасть пуля в голову или в спину". В отличие от частных СМИ, государственный телеканал неоднократно сообщал о том, что среди протестующих есть вооруженные люди, которые стреляют по военнослужащим и полицейским, провоцируя силы безопасности на ответный огонь.По данным правозащитной Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, которая ведет ежедневную статистику гибели гражданских лиц во время протестов, с 5 февраля, когда в Мьянме начались массовые акции против военного правительства, пришедшего к власти четырьмя днями ранее, по 27 марта, в стране погибли 322 человека без учета жертв субботних столкновений.В субботу в Мьянме празднуют День вооруженных сил. 27 марта 1945 года мьянманская дивизия при японском оккупационном командовании, игравшая роль вооруженных сил объявленной японцами "независимой" Бирмы (ныне Мьянма), восстала против японских оккупантов и воевала с ними до полного изгнания японских войск из страны силами Союзников. Из этой дивизии, которой командовал генерал Аун Сан, "отец бирманской независимости", после получения реальной независимости от Великобритании выросли вооруженные силы страны.Военные Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения Чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.

https://ria.ru/20210322/myanma-1602323614.html

https://ria.ru/20210305/snaypery-1600140448.html

янгон (город)

мьянма

мандалай (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янгон (город), мьянма, мандалай (город), в мире