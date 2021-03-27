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В подмосковном комплексе переработки отходов нашли тело младенца
В подмосковном комплексе переработки отходов нашли тело младенца
Тело младенца найдено на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов в Егорьевске, проводится проверка, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T14:55
2021-03-27T14:55
2021-03-27T14:55
ольга врадий
егорьевск
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Тело младенца найдено на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов в Егорьевске, проводится проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий."Следователем следственного отдела по городу Егорьевск ГСУСК по Московской области проводится проверка по факту обнаружения на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов плода мужского пола", - говорится в сообщении.Следователем проведен осмотр и опрошены рабочие, планируется изъятие видео с камер. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210323/prigovor-1602517677.html
егорьевск
московская область (подмосковье)
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ольга врадий, егорьевск, московская область (подмосковье), происшествия