https://ria.ru/20210327/mladenets-1603114336.html

В подмосковном комплексе переработки отходов нашли тело младенца

В подмосковном комплексе переработки отходов нашли тело младенца

Тело младенца найдено на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов в Егорьевске, проводится проверка, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T14:55

2021-03-27T14:55

2021-03-27T14:55

ольга врадий

егорьевск

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Тело младенца найдено на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов в Егорьевске, проводится проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий."Следователем следственного отдела по городу Егорьевск ГСУСК по Московской области проводится проверка по факту обнаружения на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов плода мужского пола", - говорится в сообщении.Следователем проведен осмотр и опрошены рабочие, планируется изъятие видео с камер. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210323/prigovor-1602517677.html

егорьевск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, егорьевск, московская область (подмосковье), происшествия