https://ria.ru/20210327/minsk-1603139613.html

Силовики ушли из центра Минска

Силовики ушли из центра Минска

Правоохранительные органы покинули центральные площади и улицы Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T19:29

2021-03-27T19:29

2021-03-27T19:32

протесты в белоруссии

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 27 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы покинули центральные площади и улицы Минска, передает корреспондент РИА Новости.Ранее оппозиционные Telegram-каналы призывали выйти на несанкционированную акцию днем в субботу на площадь Якуба Коласа в Минске, затем изменив место сбора на площадь Бангалор. Весь день на обеих площадях дежурили усиленные наряды силовиков, на улицах были припаркованы автозаки и микроавтобусы с бойцами. Силовики курсировали и по прилегающим к площади Бангалор и Комаровскому рынку улицам, дежурили возле Академии наук.К вечеру на улицах города не осталось спецтранспорта. От Дворца Независимости - резиденции президента Белоруссии - уехали водометы, нет усиления и на площадях. На проспекте Независимости остаются милицейские патрули, но не наблюдается спецтранспорта.Ранее пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что свыше 100 человек доставлены в отделения милиции в Белоруссии в субботу за нарушения административного законодательства, в том числе за пикетирование.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210327/topor-1603134842.html

https://ria.ru/20210327/zaderzhaniya-1603131165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире