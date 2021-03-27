Силовики ушли из центра Минска
19:29 27.03.2021 (обновлено: 19:32 27.03.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 27 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы покинули центральные площади и улицы Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее оппозиционные Telegram-каналы призывали выйти на несанкционированную акцию днем в субботу на площадь Якуба Коласа в Минске, затем изменив место сбора на площадь Бангалор. Весь день на обеих площадях дежурили усиленные наряды силовиков, на улицах были припаркованы автозаки и микроавтобусы с бойцами. Силовики курсировали и по прилегающим к площади Бангалор и Комаровскому рынку улицам, дежурили возле Академии наук.
К вечеру на улицах города не осталось спецтранспорта. От Дворца Независимости - резиденции президента Белоруссии - уехали водометы, нет усиления и на площадях. На проспекте Независимости остаются милицейские патрули, но не наблюдается спецтранспорта.
Ранее пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что свыше 100 человек доставлены в отделения милиции в Белоруссии в субботу за нарушения административного законодательства, в том числе за пикетирование.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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