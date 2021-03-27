https://ria.ru/20210327/minsk-1603124835.html

В Минске задержали мужчину с пистолетами

В Минске задержали мужчину с пистолетами

Правоохранители Белоруссии задержали в субботу у станции метро "Пушкинская" в Минске мужчину с газовым и сигнальным пистолетами, а также с патронами, сообщила... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T16:44

2021-03-27T16:44

2021-03-27T16:51

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Правоохранители Белоруссии задержали в субботу у станции метро "Пушкинская" в Минске мужчину с газовым и сигнальным пистолетами, а также с патронами, сообщила пресс-служба МВД республики."Сегодня днем в Минске правоохранители задержали 30-летнего жителя Вилейского района. При нем находились газовый и сигнальный пистолеты. В ходе личного досмотра также обнаружены патроны, лазерная указка и складной нож", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале ведомства.Подчеркивается, что задержанный состоит в деструктивных Telegram-чатах, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности.В настоящий момент по данному факту устанавливаются все обстоятельства, говорится в сообщении.Белорусская оппозиция ранее заявила о планах провести в субботу массовые акции протеста в Минске - в районе площади Бангалор, а также в других городах. Правоохранители провели в белорусской столице точечные задержания. В МВД заявили, что несанкционированные массовые мероприятия не зафиксированы, протестная активность приближена к нулю. Начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско также отмечал, что возбуждено уголовное дело по факту призывов в Telegram-каналах, в том числе признанных в стране экстремистскими, к участию в протестах 27 марта. Как подчеркивал Паско, граждане, которые примут в них участие, будут привлекаться к уголовной ответственности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210327/protesty-1603119602.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210327/belorussiya-1603108673.html

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кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире, мвд белоруссии, минск