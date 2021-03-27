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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210327/minsk-1603111141.html
На акциях протеста в Минске прошли задержания
На акциях протеста в Минске прошли задержания
На несанкционированных акциях протеста в Минске прошли задержания, сообщила РИА Новости официальный представитель милиции белорусской столицы Наталья Ганусевич. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T14:30
2021-03-27T20:21
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 27 мар — РИА Новости. На несанкционированных акциях протеста в Минске прошли задержания, сообщила РИА Новости официальный представитель милиции белорусской столицы Наталья Ганусевич."Несколько человек к настоящему времени задержаны из-за участия в незаконных акциях. Все противоправные действия будут пресечены", — сказала она.Ганусевич напомнила, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях "предусмотрена установленная ответственность".Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов проводят точечные задержания в районе площади Бангалор в Минске.Позднее пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила, что по состоянию на 16:00 в отделения милиции доставили более 100 человек — за "одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка". Она подчеркнула, что несанкционированных массовых мероприятий, к которым призывала оппозиция, МВД не зафиксировало.Оппозиционные Telegram-каналы ранее призывали минчан к участию в протестах 27 марта. Начальник управления СК по Минску Сергей Паско сообщил, что по факту этих призывов возбудили уголовное дело, участников митингов привлекут к ответственности.В воскресенье к местам предполагаемых акций стянули спецтехнику и силовиков. Как передавал корреспондент агентства, в составе колонн едут автобусы и грузовики для перевозки личного состава, бронированные автомобили, БТР, водометы, автозаки.Протесты в БелоруссииПротесты в республике с разной интенсивностью проходят с августа прошлого года, когда на президентских выборах победил Александр Лукашенко. Оппозиционеры не согласились с результатами голосования и вывели людей на улицы. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.Оппозиционеры рассчитывали возобновить уличные акции весной, в четверг планировала мероприятия по случаю традиционно празднуемого "Дня воли". В МВД Белоруссии заявили, что анонсированные масштабные протесты "не состоялись, в стране зафиксированы единичные факты нарушения". По данным ведомства, преимущественно это были одиночные пикеты с протестной символикой, в четверг за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержали более 200 человек.После прошлых протестов против ряда оппозиционных лидеров возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/belorussiya-1601513243.html
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минск, белоруссия, в мире

На акциях протеста в Минске прошли задержания

14:30 27.03.2021 (обновлено: 20:21 27.03.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками правоохранительных органов участника несанкционированной акции в Минске
Задержание сотрудниками правоохранительных органов участника несанкционированной акции в Минске - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 27 мар — РИА Новости. На несанкционированных акциях протеста в Минске прошли задержания, сообщила РИА Новости официальный представитель милиции белорусской столицы Наталья Ганусевич.
"Несколько человек к настоящему времени задержаны из-за участия в незаконных акциях. Все противоправные действия будут пресечены", — сказала она.
Ганусевич напомнила, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях "предусмотрена установленная ответственность".
Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов проводят точечные задержания в районе площади Бангалор в Минске.
Позднее пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила, что по состоянию на 16:00 в отделения милиции доставили более 100 человек — за "одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка". Она подчеркнула, что несанкционированных массовых мероприятий, к которым призывала оппозиция, МВД не зафиксировало.
Оппозиционные Telegram-каналы ранее призывали минчан к участию в протестах 27 марта. Начальник управления СК по Минску Сергей Паско сообщил, что по факту этих призывов возбудили уголовное дело, участников митингов привлекут к ответственности.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко на Площади перемен в Минске - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 16:56
В МВД Белоруссии назвали "сошедшим на нет" время "протестунов"
В воскресенье к местам предполагаемых акций стянули спецтехнику и силовиков. Как передавал корреспондент агентства, в составе колонн едут автобусы и грузовики для перевозки личного состава, бронированные автомобили, БТР, водометы, автозаки.

Протесты в Белоруссии

Протесты в республике с разной интенсивностью проходят с августа прошлого года, когда на президентских выборах победил Александр Лукашенко. Оппозиционеры не согласились с результатами голосования и вывели людей на улицы. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.
Оппозиционеры рассчитывали возобновить уличные акции весной, в четверг планировала мероприятия по случаю традиционно празднуемого "Дня воли". В МВД Белоруссии заявили, что анонсированные масштабные протесты "не состоялись, в стране зафиксированы единичные факты нарушения". По данным ведомства, преимущественно это были одиночные пикеты с протестной символикой, в четверг за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержали более 200 человек.
После прошлых протестов против ряда оппозиционных лидеров возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 16:51
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