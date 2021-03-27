https://ria.ru/20210327/melnichenko-1603108420.html
Мельниченко назвал главные задачи правительства Пензенской области
Мельниченко назвал главные задачи правительства Пензенской области
Борьба с коронавирусом, подготовка в паводку, посевным работам и летнему пожароопасному периоду включены в первоочередные задачи, решение которых стоит перед... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T13:50
2021-03-27T13:50
2021-03-27T14:45
олег мельниченко
пензенская область
политика
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ПЕНЗА, 27 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Борьба с коронавирусом, подготовка в паводку, посевным работам и летнему пожароопасному периоду включены в первоочередные задачи, решение которых стоит перед правительством Пензенской области, заявил врио губернатора Олег Мельниченко."Считаю, что владею, понимаю ситуацию в регионе такой, какая она есть… Что касается оперативных задач, первая и основная задача, которая на сегодняшний день стоит перед нами, - это, безусловно, работа по предотвращению распространения COVID-19… Мы должны обеспечить население качественной медицинской помощью, необходимым объемом медицинских средств, мы должны понимать, что инфекция никуда не делась, она рядом и в любой момент ситуация может поменяться в худшую сторону", - сказал Мельниченко в ходе представления органам власти региона."С другой стороны, мы должны работать над кампанией по вакцинации населения, 65 пунктов вакцинации на сегодняшний день развернуто, шесть мобильных групп в этом направлении работает. Я знаю, что на сегодняшний день имеется необходимый объем вакцины, но тем не менее, нельзя расслабляться. Мы должны понимать, что у нас около 25 тысяч человек стоит в очереди на вакцинацию. Это серьезная работа", - добавил он.Мельниченко также назвал в числе первоочередных задач правительства региона подготовку в весеннему паводку, посевным работам и летнему пожароопасному периоду."Прошу (врио председателя правительства области) Николая Петровича Симонова организовать работу по этим направлениям, в понедельник в ходе проведения оперативного совещания развернуто мне доложить, какие предпринимаются меры для их разрешения", - добавил врио губернатора.
https://ria.ru/20210326/melnichenko-1603057473.html
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олег мельниченко, пензенская область, политика
ПЕНЗА, 27 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Борьба с коронавирусом, подготовка в паводку, посевным работам и летнему пожароопасному периоду включены в первоочередные задачи, решение которых стоит перед правительством Пензенской области
, заявил врио губернатора Олег Мельниченко
.
"Считаю, что владею, понимаю ситуацию в регионе такой, какая она есть… Что касается оперативных задач, первая и основная задача, которая на сегодняшний день стоит перед нами, - это, безусловно, работа по предотвращению распространения COVID-19… Мы должны обеспечить население качественной медицинской помощью, необходимым объемом медицинских средств, мы должны понимать, что инфекция никуда не делась, она рядом и в любой момент ситуация может поменяться в худшую сторону", - сказал Мельниченко в ходе представления органам власти региона.
"С другой стороны, мы должны работать над кампанией по вакцинации населения, 65 пунктов вакцинации на сегодняшний день развернуто, шесть мобильных групп в этом направлении работает. Я знаю, что на сегодняшний день имеется необходимый объем вакцины, но тем не менее, нельзя расслабляться. Мы должны понимать, что у нас около 25 тысяч человек стоит в очереди на вакцинацию. Это серьезная работа", - добавил он.
Мельниченко также назвал в числе первоочередных задач правительства региона подготовку в весеннему паводку, посевным работам и летнему пожароопасному периоду.
"Прошу (врио председателя правительства области) Николая Петровича Симонова организовать работу по этим направлениям, в понедельник в ходе проведения оперативного совещания развернуто мне доложить, какие предпринимаются меры для их разрешения", - добавил врио губернатора.