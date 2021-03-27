https://ria.ru/20210327/melnichenko-1603108420.html

Мельниченко назвал главные задачи правительства Пензенской области

Мельниченко назвал главные задачи правительства Пензенской области

Борьба с коронавирусом, подготовка в паводку, посевным работам и летнему пожароопасному периоду включены в первоочередные задачи, решение которых стоит перед... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T13:50

2021-03-27T13:50

2021-03-27T14:45

олег мельниченко

пензенская область

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603051640_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_d637408fb4155a7bdfe6ade46ca9c2f9.jpg

ПЕНЗА, 27 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Борьба с коронавирусом, подготовка в паводку, посевным работам и летнему пожароопасному периоду включены в первоочередные задачи, решение которых стоит перед правительством Пензенской области, заявил врио губернатора Олег Мельниченко."Считаю, что владею, понимаю ситуацию в регионе такой, какая она есть… Что касается оперативных задач, первая и основная задача, которая на сегодняшний день стоит перед нами, - это, безусловно, работа по предотвращению распространения COVID-19… Мы должны обеспечить население качественной медицинской помощью, необходимым объемом медицинских средств, мы должны понимать, что инфекция никуда не делась, она рядом и в любой момент ситуация может поменяться в худшую сторону", - сказал Мельниченко в ходе представления органам власти региона."С другой стороны, мы должны работать над кампанией по вакцинации населения, 65 пунктов вакцинации на сегодняшний день развернуто, шесть мобильных групп в этом направлении работает. Я знаю, что на сегодняшний день имеется необходимый объем вакцины, но тем не менее, нельзя расслабляться. Мы должны понимать, что у нас около 25 тысяч человек стоит в очереди на вакцинацию. Это серьезная работа", - добавил он.Мельниченко также назвал в числе первоочередных задач правительства региона подготовку в весеннему паводку, посевным работам и летнему пожароопасному периоду."Прошу (врио председателя правительства области) Николая Петровича Симонова организовать работу по этим направлениям, в понедельник в ходе проведения оперативного совещания развернуто мне доложить, какие предпринимаются меры для их разрешения", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20210326/melnichenko-1603057473.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег мельниченко, пензенская область, политика