Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210327/melnichenko-1603100344.html
Врио главы Пензенской области официально представили в регионе
Врио главы Пензенской области официально представили в регионе
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в субботу представил пензенским чиновникам и депутатам временно... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T12:10
2021-03-27T12:10
олег мельниченко
игорь комаров
пензенская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603052984_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_19d72fb8aebd78ce6eb56be6be103a09.jpg
ПЕНЗА, 27 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в субботу представил пензенским чиновникам и депутатам временно исполняющего обязанности губернатора региона Олега Мельниченко, передает корреспондент РИА Новости.Представление Мельниченко органам власти региона состоялось в зале заседаний законодательного собрания Пензенской области, где собрались депутаты, чиновники, представители силовых структур.Президент РФ Владимир Путин 23 марта в связи с утратой доверия отрешил от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению в получении взятки на сумму 31 миллион рублей, а 26 марта назначил сенатора Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона.Прежнее правительство региона в соответствии с уставом области после отрешения Белозерцева от должности ушло в отставку, но продолжило работать до формирования нового кабмина.
https://ria.ru/20210326/melnichenko-1603057473.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603052342_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_5cac310f0376184f5508ab575a565ecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег мельниченко, игорь комаров, пензенская область, политика

Врио главы Пензенской области официально представили в регионе

12:10 27.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОлег Мельниченко
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 27 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в субботу представил пензенским чиновникам и депутатам временно исполняющего обязанности губернатора региона Олега Мельниченко, передает корреспондент РИА Новости.
Представление Мельниченко органам власти региона состоялось в зале заседаний законодательного собрания Пензенской области, где собрались депутаты, чиновники, представители силовых структур.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта в связи с утратой доверия отрешил от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению в получении взятки на сумму 31 миллион рублей, а 26 марта назначил сенатора Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона.
Прежнее правительство региона в соответствии с уставом области после отрешения Белозерцева от должности ушло в отставку, но продолжило работать до формирования нового кабмина.
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 21:24
Биография Олега Мельниченко
 
Олег МельниченкоИгорь КомаровПензенская областьПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:29Женщина раскрыла секрет похудения на 40 килограммов за год
04:13В Госдуме призвали объявить в розыск вице-премьера Украины
04:10Bild написала о российских устройствах на немецких подлодках
04:08Эксперт дал советы по подготовке машины к лету
03:25В Иордании хотят создать "золотую зону", свободную от коронавируса
03:07Источники рассказали о планах испытаний "Цирконов" в 2021 году
03:02Доброе слово и собаке приятно: кинолог рассказал, зачем хвалить собаку
02:51Попытка снять с мели заблокировавшее Суэцкий канал судно провалилась
02:38Американец рассказал, что его удивило при посещении магазина в России
02:17Специалист объяснил, как избавиться от шпионов в смартфоне
02:16В Приморье автомобиль врезался в дерево, погибли два человека
02:09Названы продукты для здоровья зубов, кожи и волос
01:37Пушков предупредил о серьезных ответных санкциях КНР в отношении США
01:10В Норвегии заявили о необходимости ЕС попросить у России "Спутник V"
00:55 Назван наиболее полезный вид масла
00:49Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального
00:10Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента
00:09Эксперты рассказали, какие услуги отелей важны для туристов
23:54Источник: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели ночью
23:36Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 18
Лента новостейМолния