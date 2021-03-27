https://ria.ru/20210327/melnichenko-1603100344.html
Врио главы Пензенской области официально представили в регионе
Врио главы Пензенской области официально представили в регионе
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в субботу представил пензенским чиновникам и депутатам временно... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T12:10
2021-03-27T12:10
2021-03-27T12:10
олег мельниченко
игорь комаров
пензенская область
политика
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ПЕНЗА, 27 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в субботу представил пензенским чиновникам и депутатам временно исполняющего обязанности губернатора региона Олега Мельниченко, передает корреспондент РИА Новости.Представление Мельниченко органам власти региона состоялось в зале заседаний законодательного собрания Пензенской области, где собрались депутаты, чиновники, представители силовых структур.Президент РФ Владимир Путин 23 марта в связи с утратой доверия отрешил от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению в получении взятки на сумму 31 миллион рублей, а 26 марта назначил сенатора Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона.Прежнее правительство региона в соответствии с уставом области после отрешения Белозерцева от должности ушло в отставку, но продолжило работать до формирования нового кабмина.
https://ria.ru/20210326/melnichenko-1603057473.html
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олег мельниченко, игорь комаров, пензенская область, политика