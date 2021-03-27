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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210327/mars-1603118162.html
Рогозин ответил на предложение Маска сбросить на Марс термоядерные заряды
Рогозин ответил на предложение Маска сбросить на Марс термоядерные заряды
Призывы к терраформированию планет (преобразование для создания условий, как на Земле) являются лишь прикрытием для выведения ядерного оружия в космос, написал... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T15:41
2021-03-27T16:04
хочу стать космонавтом
илон маск
земля
марс
космос - риа наука
роскосмос
spacex
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Призывы к терраформированию планет (преобразование для создания условий, как на Земле) являются лишь прикрытием для выведения ядерного оружия в космос, написал в своем Telegram-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В течение последних нескольких лет глава компании SpaceX Илон Маск неоднократно называл лучшим и наиболее быстрым способом терраформирования Марса сброс в определенных районах планеты термоядерных зарядов."Тот, кто призывает к "терраформированию" Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы "терраформировать" нашу Землю. Причем навсегда", — считает Рогозин.
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илон маск, земля, марс, космос - риа наука, роскосмос, spacex, дмитрий рогозин

Рогозин ответил на предложение Маска сбросить на Марс термоядерные заряды

15:41 27.03.2021 (обновлено: 16:04 27.03.2021)
 
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Призывы к терраформированию планет (преобразование для создания условий, как на Земле) являются лишь прикрытием для выведения ядерного оружия в космос, написал в своем Telegram-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В течение последних нескольких лет глава компании SpaceX Илон Маск неоднократно называл лучшим и наиболее быстрым способом терраформирования Марса сброс в определенных районах планеты термоядерных зарядов.
"Тот, кто призывает к "терраформированию" Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы "терраформировать" нашу Землю. Причем навсегда", — считает Рогозин.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 02:55
Маск написал пост "почти на русском" языке
 
Хочу стать космонавтомИлон МаскЗемляМарсКосмос - РИА НаукаРоскосмосSpaceXДмитрий Рогозин
 
 
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