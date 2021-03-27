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Рогозин ответил на предложение Маска сбросить на Марс термоядерные заряды
Рогозин ответил на предложение Маска сбросить на Марс термоядерные заряды
Призывы к терраформированию планет (преобразование для создания условий, как на Земле) являются лишь прикрытием для выведения ядерного оружия в космос, написал... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T15:41
2021-03-27T15:41
2021-03-27T16:04
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Призывы к терраформированию планет (преобразование для создания условий, как на Земле) являются лишь прикрытием для выведения ядерного оружия в космос, написал в своем Telegram-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В течение последних нескольких лет глава компании SpaceX Илон Маск неоднократно называл лучшим и наиболее быстрым способом терраформирования Марса сброс в определенных районах планеты термоядерных зарядов."Тот, кто призывает к "терраформированию" Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы "терраформировать" нашу Землю. Причем навсегда", — считает Рогозин.
https://ria.ru/20210320/mask-1602085150.html
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