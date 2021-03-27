https://ria.ru/20210327/krym-1603154019.html

В Крыму оценили планы Киева выселить россиян с полуострова

В Крыму оценили планы Киева выселить россиян с полуострова

Слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о намерении выселить россиян из Крыма не имеют ничего общего с реальностью, сказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-27T23:02

2021-03-27T23:02

2021-03-28T01:55

алексей резников

владимир путин

севастополь

оон

киев

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о намерении выселить россиян из Крыма не имеют ничего общего с реальностью, сказал РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов.Ранее Резников заявил, что после "возвращения" полуострова Киев выдворит оттуда россиян, переехавших в Крым с материковой части страны. По его словам, Россия "завезла" в республику полмиллиона человек, чтобы "размыть" местное население. Он назвал это "военным преступлением" и пригрозил Москве ответственностью "в международном правовом плане"."В последнее время со стороны украинских властей мы наблюдаем упорную подмену дискурса: вместо того чтобы обсуждать реальные проблемы двухсторонних отношений, нам пытаются навязать набившие оскомину темы, ни имеющие никакого отношения к реальности", — сказал Молохов.По его словам, обсуждать "грядущее выселение россиян из Крыма" — о чем так грезят киевские власти — все равно что разбирать "нашествие рептилоидов на Крещатике".На этой неделе президент Владимир Зеленский утвердил утвердил стратегию по "деоккупации" Крыма. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это один из "трех китов" политики Киева во "возвращению" полуострова. Другие два — консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия — "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом.Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против России. Участие любых стран в таких действиях, в том числе в саммите "Крымской платформы", Москва будет рассматривать как "недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", добавила она.

https://ria.ru/20210327/voda-1603124294.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210327/poklonskaya-1603147198.html

севастополь

киев

украина

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алексей резников, владимир путин, севастополь, оон, киев, украина