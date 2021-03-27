https://ria.ru/20210327/krym-1603142984.html

В Госдуме сочли несостоятельной угрозу Киева выдворить россиян из Крыма

В Госдуме сочли несостоятельной угрозу Киева выдворить россиян из Крыма

Министру по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Алексею Резникову следует обеспокоиться своей карьерой, а не судьбой Крыма, заявил глава... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-27T20:11

2021-03-27T20:11

2021-03-28T02:37

россия

леонид калашников

госдума рф

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151909/01/1519090143_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0dae0330454e7433bd689ac5b5c456fa.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министру по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Алексею Резникову следует обеспокоиться своей карьерой, а не судьбой Крыма, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. В беседе с РИА Новости Крым депутат предположил, что Резников лишится должности. Он подчеркнул, что Крым — неотъемлемая часть России, и призвал не переживать за его судьбу. Ранее Резников заявил, что после "возвращения" полуострова Киев выдворит переехавших туда россиян. По словам министра, Россия "завезла" в Крым полмиллиона человек, чтобы "размыть" местное население. Он назвал это "военным преступлением" и пригрозил Москве ответственностью "в международном правовом плане". Украинские политики и эксперты регулярно делают воинственные антироссийские заявления. Ранее политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военной операции по захвату Крыма и ждать удобного момента для этого.В Госдуме считают эти воинственные высказывания пустыми. Украинские политики, заявляющие о "захвате" территорий и войне, пытаются играть на чувствах жителей страны, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он предположил, что такая риторика нужна для отвлечения людей от внутренних проблем Украины.

https://ria.ru/20210327/ukraina-1603115344.html

https://ria.ru/20210327/voda-1603124294.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид калашников, госдума рф, украина, политика