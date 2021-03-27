В Госдуме сочли несостоятельной угрозу Киева выдворить россиян из Крыма
20:11 27.03.2021 (обновлено: 02:37 28.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРоссийский триколор на палубе парусника "Херсонес" в Крыму
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министру по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Алексею Резникову следует обеспокоиться своей карьерой, а не судьбой Крыма, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
В беседе с РИА Новости Крым депутат предположил, что Резников лишится должности.
"Граждане Украины в один момент "очнутся" и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров", — сказал Калашников.
Он подчеркнул, что Крым — неотъемлемая часть России, и призвал не переживать за его судьбу.
Ранее Резников заявил, что после "возвращения" полуострова Киев выдворит переехавших туда россиян. По словам министра, Россия "завезла" в Крым полмиллиона человек, чтобы "размыть" местное население. Он назвал это "военным преступлением" и пригрозил Москве ответственностью "в международном правовом плане".
Украинские политики и эксперты регулярно делают воинственные антироссийские заявления. Ранее политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военной операции по захвату Крыма и ждать удобного момента для этого.
В Госдуме считают эти воинственные высказывания пустыми. Украинские политики, заявляющие о "захвате" территорий и войне, пытаются играть на чувствах жителей страны, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он предположил, что такая риторика нужна для отвлечения людей от внутренних проблем Украины.