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В Госдуме сочли несостоятельной угрозу Киева выдворить россиян из Крыма
В Госдуме сочли несостоятельной угрозу Киева выдворить россиян из Крыма
Министру по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Алексею Резникову следует обеспокоиться своей карьерой, а не судьбой Крыма, заявил глава... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-27T20:11
2021-03-28T02:37
россия
леонид калашников
госдума рф
украина
политика
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министру по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Алексею Резникову следует обеспокоиться своей карьерой, а не судьбой Крыма, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. В беседе с РИА Новости Крым депутат предположил, что Резников лишится должности. Он подчеркнул, что Крым — неотъемлемая часть России, и призвал не переживать за его судьбу. Ранее Резников заявил, что после "возвращения" полуострова Киев выдворит переехавших туда россиян. По словам министра, Россия "завезла" в Крым полмиллиона человек, чтобы "размыть" местное население. Он назвал это "военным преступлением" и пригрозил Москве ответственностью "в международном правовом плане". Украинские политики и эксперты регулярно делают воинственные антироссийские заявления. Ранее политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военной операции по захвату Крыма и ждать удобного момента для этого.В Госдуме считают эти воинственные высказывания пустыми. Украинские политики, заявляющие о "захвате" территорий и войне, пытаются играть на чувствах жителей страны, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он предположил, что такая риторика нужна для отвлечения людей от внутренних проблем Украины.
https://ria.ru/20210327/ukraina-1603115344.html
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россия, леонид калашников, госдума рф, украина, политика

В Госдуме сочли несостоятельной угрозу Киева выдворить россиян из Крыма

20:11 27.03.2021 (обновлено: 02:37 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРоссийский триколор на палубе парусника "Херсонес" в Крыму
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министру по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Алексею Резникову следует обеспокоиться своей карьерой, а не судьбой Крыма, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
В беседе с РИА Новости Крым депутат предположил, что Резников лишится должности.
"Граждане Украины в один момент "очнутся" и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров", — сказал Калашников.
Он подчеркнул, что Крым — неотъемлемая часть России, и призвал не переживать за его судьбу.
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Ранее Резников заявил, что после "возвращения" полуострова Киев выдворит переехавших туда россиян. По словам министра, Россия "завезла" в Крым полмиллиона человек, чтобы "размыть" местное население. Он назвал это "военным преступлением" и пригрозил Москве ответственностью "в международном правовом плане".
Украинские политики и эксперты регулярно делают воинственные антироссийские заявления. Ранее политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военной операции по захвату Крыма и ждать удобного момента для этого.
В Госдуме считают эти воинственные высказывания пустыми. Украинские политики, заявляющие о "захвате" территорий и войне, пытаются играть на чувствах жителей страны, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он предположил, что такая риторика нужна для отвлечения людей от внутренних проблем Украины.
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