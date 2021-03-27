В Киеве пригрозили выдворить россиян из Крыма
КИЕВ, 27 мар - РИА Новости. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что после "возвращения" Крыма Киев выдворит оттуда граждан РФ, переехавших на полуостров с материковой части России.
По его словам, РФ "завезла" в Крым 500 тысяч россиян, чтобы "размыть" местное население, и это "военное преступление", за что Россия "понесет ответственность в международном правовом плане".
"Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно, но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем. Поэтому их судьба… Я не люблю слово "депортация", оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны, если в ней находится нежелательное лицо. Простой вопрос: как эти 500 тысяч человек попали на территорию Крыма или в город Севастополь? Если они заехали через КПВВ "Чонгар", "Каланчак" или "Чаплинка", через украинскую официальную часть, то, наверное, к ним не будет вопросов", - сказал он в интервью телеканалу "Дом".
Резников считает, что ответы в гибридной войне "могут быть только гибридными". "Они не могут быть линейными, точно такими же. Они должны быть асимметричными", - отметил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".