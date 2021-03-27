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Посол Японии на Украине прокомментировал позицию Киева по Крыму
Посол Японии на Украине прокомментировал позицию Киева по Крыму
Посол Японии в Киеве Такаши Кураи в интервью журналу "Украинский тиждень" назвал "возвращение" Крыма Украине вопросом международной безопасности. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T15:36
2021-03-27T17:23
россия
республика крым
япония
украина
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Посол Японии в Киеве Такаши Кураи в интервью журналу "Украинский тиждень" назвал "возвращение" Крыма Украине вопросом международной безопасности. Кураи подчеркнул, что Токио поддерживает вектор Киева в направлении европейской и евроатлантической интеграции, а также инициативу Украины по запуску "Крымской платформы". Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО Украины о стратегии "деоккупации" Крыма. Документ предполагает создание "Крымской платформы" как ключевого внешнеполитического инструмента "консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины". Министр обороны Украины Андрей Таран уже пригласил Токио принять участие в "Крымской платформе".Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что любые попытки Киева вернуть Крым будут восприниматься как агрессия против России. "Крымскую платформу" дипломат сочла недружественным шагом и прямым посягательством на территориальную целостность страны.
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россия, республика крым, япония, украина

Посол Японии на Украине прокомментировал позицию Киева по Крыму

15:36 27.03.2021 (обновлено: 17:23 27.03.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Посол Японии в Киеве Такаши Кураи в интервью журналу "Украинский тиждень" назвал "возвращение" Крыма Украине вопросом международной безопасности.
"Мы полностью поддерживаем вашу позицию по "аннексии" Крыма", — сказал японский дипломат.
Кураи подчеркнул, что Токио поддерживает вектор Киева в направлении европейской и евроатлантической интеграции, а также инициативу Украины по запуску "Крымской платформы".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО Украины о стратегии "деоккупации" Крыма. Документ предполагает создание "Крымской платформы" как ключевого внешнеполитического инструмента "консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины". Министр обороны Украины Андрей Таран уже пригласил Токио принять участие в "Крымской платформе".
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 14:22
В Крыму отвергли условия Киева по снятию водной блокады
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что любые попытки Киева вернуть Крым будут восприниматься как агрессия против России. "Крымскую платформу" дипломат сочла недружественным шагом и прямым посягательством на территориальную целостность страны.
 
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