https://ria.ru/20210327/krym-1603117729.html

Посол Японии на Украине прокомментировал позицию Киева по Крыму

Посол Японии на Украине прокомментировал позицию Киева по Крыму

Посол Японии в Киеве Такаши Кураи в интервью журналу "Украинский тиждень" назвал "возвращение" Крыма Украине вопросом международной безопасности. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T15:36

2021-03-27T15:36

2021-03-27T17:23

россия

республика крым

япония

украина

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Посол Японии в Киеве Такаши Кураи в интервью журналу "Украинский тиждень" назвал "возвращение" Крыма Украине вопросом международной безопасности. Кураи подчеркнул, что Токио поддерживает вектор Киева в направлении европейской и евроатлантической интеграции, а также инициативу Украины по запуску "Крымской платформы". Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО Украины о стратегии "деоккупации" Крыма. Документ предполагает создание "Крымской платформы" как ключевого внешнеполитического инструмента "консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины". Министр обороны Украины Андрей Таран уже пригласил Токио принять участие в "Крымской платформе".Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что любые попытки Киева вернуть Крым будут восприниматься как агрессия против России. "Крымскую платформу" дипломат сочла недружественным шагом и прямым посягательством на территориальную целостность страны.

https://ria.ru/20210327/krym-1603110865.html

россия

республика крым

япония

украина

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россия, республика крым, япония, украина