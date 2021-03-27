Посол Японии на Украине прокомментировал позицию Киева по Крыму
15:36 27.03.2021 (обновлено: 17:23 27.03.2021)
© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
© AP Photo / Jae C. Hong
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Посол Японии в Киеве Такаши Кураи в интервью журналу "Украинский тиждень" назвал "возвращение" Крыма Украине вопросом международной безопасности.
"Мы полностью поддерживаем вашу позицию по "аннексии" Крыма", — сказал японский дипломат.
Кураи подчеркнул, что Токио поддерживает вектор Киева в направлении европейской и евроатлантической интеграции, а также инициативу Украины по запуску "Крымской платформы".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО Украины о стратегии "деоккупации" Крыма. Документ предполагает создание "Крымской платформы" как ключевого внешнеполитического инструмента "консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины". Министр обороны Украины Андрей Таран уже пригласил Токио принять участие в "Крымской платформе".
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что любые попытки Киева вернуть Крым будут восприниматься как агрессия против России. "Крымскую платформу" дипломат сочла недружественным шагом и прямым посягательством на территориальную целостность страны.