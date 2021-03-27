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В Госдуме заявили, что Украина упустила шанс на поставки воды в Крым
В Госдуме заявили, что Украина упустила шанс на поставки воды в Крым
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал циничными условия киевских властей по разблокированию Северо-Крымского канала и добавил, что Украина упустила шанс... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T14:44
2021-03-27T14:44
михаил шеремет
леонид кравчук
госдума рф
симферополь
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал циничными условия киевских властей по разблокированию Северо-Крымского канала и добавил, что Украина упустила шанс заключить межгосударственный договор с Россией о продаже воды в Крым.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если в Крыму произойдет гуманитарная катастрофа с точки зрения обеспечения водой, тогда вопрос возобновления поставок воды можно рассматривать. При этом, по его словам, этому должны предшествовать переговоры."Циничное заявление Кравчука. Говорят о готовности помочь в случае гуманитарной катастрофы и тут же укрепляют дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы ни при каких условиях не пустить воду в Крым. В Киеве уже заговорили о каких-то переговорах, так как видят, что их планы по водной блокаде Крыма рушатся. Полуостров при помощи федерального центра уверенно реализует масштабную программу обеспечения устойчивого водоснабжения. Поэтому переговоры уже невозможны. Киев упустил свой шанс и возможность заключить межгосударственный договор с Россией и продавать воду в Крым", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, теперь Крым не нуждается в политических подачках Киева. "Пусть вода остается им, ну а попытку Киева навредить крымчанам, лишив подачи пресной воды, мы запомним на всю жизнь", - сказал депутат.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20210320/zemlya-1602126497.html
https://ria.ru/20210318/voda-1601834601.html
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михаил шеремет, леонид кравчук, госдума рф, симферополь, киев, украина

В Госдуме заявили, что Украина упустила шанс на поставки воды в Крым

14:44 27.03.2021
 
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал циничными условия киевских властей по разблокированию Северо-Крымского канала и добавил, что Украина упустила шанс заключить межгосударственный договор с Россией о продаже воды в Крым.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если в Крыму произойдет гуманитарная катастрофа с точки зрения обеспечения водой, тогда вопрос возобновления поставок воды можно рассматривать. При этом, по его словам, этому должны предшествовать переговоры.
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"Циничное заявление Кравчука. Говорят о готовности помочь в случае гуманитарной катастрофы и тут же укрепляют дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы ни при каких условиях не пустить воду в Крым. В Киеве уже заговорили о каких-то переговорах, так как видят, что их планы по водной блокаде Крыма рушатся. Полуостров при помощи федерального центра уверенно реализует масштабную программу обеспечения устойчивого водоснабжения. Поэтому переговоры уже невозможны. Киев упустил свой шанс и возможность заключить межгосударственный договор с Россией и продавать воду в Крым", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, теперь Крым не нуждается в политических подачках Киева. "Пусть вода остается им, ну а попытку Киева навредить крымчанам, лишив подачи пресной воды, мы запомним на всю жизнь", - сказал депутат.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
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Хуснуллин рассказал, как власти решат проблему с подачей воды в Крым
 
Михаил ШереметЛеонид КравчукГосдума РФСимферопольКиевУкраина
 
 
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