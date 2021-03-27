https://ria.ru/20210327/krym-1603110865.html

В Крыму отвергли условия Киева по снятию водной блокады

В Крыму отвергли условия Киева по снятию водной блокады

Крым самостоятельно решит проблему с водоснабжением и не будет обращаться за помощью к украинским властям, заявил глава комитета крымского парламента по... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T14:22

2021-03-27T14:22

2021-03-27T14:59

юрий гемпель

леонид кравчук

симферополь

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Крым самостоятельно решит проблему с водоснабжением и не будет обращаться за помощью к украинским властям, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Так он прокомментировал слова переговорщика от Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, подчеркнувшего, что Украина рассмотрит вопрос возобновления поставок воды на полуостров, только если там произойдет гуманитарная катастрофа. Как отметил глава украинской делегации в ТКГ, этому должны предшествовать переговоры."Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подачи воды мы не будем. Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют", — сказал Гемпель РИА Новости.Он добавил, что водной блокаде полуострова, которую устроила Украина, необходимо дать правовую оценку, а нанесенный вред — возместить."Логика и здравый смысл украинских политиков зашкаливают до безумия. Они так горячо признаются в большой любви к крымчанам с экранов, так переживают за нарушение наших прав, что тут же устраивают всевозможные блокады, пытаясь любым способом навредить", — сказал депутат.Решение проблемы с водойВ понедельник глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что водную блокаду полуострова прорвут. Он напомнил, что сейчас идет реализация комплексного плана правительства России по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На него направили около 50 миллиардов рублей.Как отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, острый дефицит воды в Крыму и Севастополе уже ликвидировали. На прошлой неделе запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они будут давать городу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тысяч жителей, после ввода всего объекта — до 100 тысяч человек. Кроме того, в апреле первые скважины начнут бурить в Азовском море, проектные работы уже провели.Ранее Украина покрывала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.

https://ria.ru/20210324/krym-1602686033.html

https://ria.ru/20210325/krym-1602741221.html

симферополь

республика крым

украина

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юрий гемпель, леонид кравчук, симферополь, республика крым, украина