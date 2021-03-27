Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210327/krym-1603110865.html
В Крыму отвергли условия Киева по снятию водной блокады
В Крыму отвергли условия Киева по снятию водной блокады
Крым самостоятельно решит проблему с водоснабжением и не будет обращаться за помощью к украинским властям, заявил глава комитета крымского парламента по... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T14:22
2021-03-27T14:59
юрий гемпель
леонид кравчук
симферополь
республика крым
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598604276_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_545f207ad444f54672a8a80e518941df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Крым самостоятельно решит проблему с водоснабжением и не будет обращаться за помощью к украинским властям, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Так он прокомментировал слова переговорщика от Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, подчеркнувшего, что Украина рассмотрит вопрос возобновления поставок воды на полуостров, только если там произойдет гуманитарная катастрофа. Как отметил глава украинской делегации в ТКГ, этому должны предшествовать переговоры."Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подачи воды мы не будем. Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют", — сказал Гемпель РИА Новости.Он добавил, что водной блокаде полуострова, которую устроила Украина, необходимо дать правовую оценку, а нанесенный вред — возместить."Логика и здравый смысл украинских политиков зашкаливают до безумия. Они так горячо признаются в большой любви к крымчанам с экранов, так переживают за нарушение наших прав, что тут же устраивают всевозможные блокады, пытаясь любым способом навредить", — сказал депутат.Решение проблемы с водойВ понедельник глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что водную блокаду полуострова прорвут. Он напомнил, что сейчас идет реализация комплексного плана правительства России по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На него направили около 50 миллиардов рублей.Как отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, острый дефицит воды в Крыму и Севастополе уже ликвидировали. На прошлой неделе запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они будут давать городу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тысяч жителей, после ввода всего объекта — до 100 тысяч человек. Кроме того, в апреле первые скважины начнут бурить в Азовском море, проектные работы уже провели.Ранее Украина покрывала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.
https://ria.ru/20210324/krym-1602686033.html
https://ria.ru/20210325/krym-1602741221.html
симферополь
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598604276_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d37d73d8f5e9b284c7626c93c71c8b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий гемпель, леонид кравчук, симферополь, республика крым, украина

В Крыму отвергли условия Киева по снятию водной блокады

14:22 27.03.2021 (обновлено: 14:59 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Крым самостоятельно решит проблему с водоснабжением и не будет обращаться за помощью к украинским властям, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Так он прокомментировал слова переговорщика от Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, подчеркнувшего, что Украина рассмотрит вопрос возобновления поставок воды на полуостров, только если там произойдет гуманитарная катастрофа. Как отметил глава украинской делегации в ТКГ, этому должны предшествовать переговоры.
"Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подачи воды мы не будем. Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют", — сказал Гемпель РИА Новости.
Он добавил, что водной блокаде полуострова, которую устроила Украина, необходимо дать правовую оценку, а нанесенный вред — возместить.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 17:47
Президент Украины Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма
"Логика и здравый смысл украинских политиков зашкаливают до безумия. Они так горячо признаются в большой любви к крымчанам с экранов, так переживают за нарушение наших прав, что тут же устраивают всевозможные блокады, пытаясь любым способом навредить", — сказал депутат.

Решение проблемы с водой

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что водную блокаду полуострова прорвут. Он напомнил, что сейчас идет реализация комплексного плана правительства России по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На него направили около 50 миллиардов рублей.
Как отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, острый дефицит воды в Крыму и Севастополе уже ликвидировали. На прошлой неделе запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они будут давать городу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тысяч жителей, после ввода всего объекта — до 100 тысяч человек. Кроме того, в апреле первые скважины начнут бурить в Азовском море, проектные работы уже провели.
Ранее Украина покрывала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.
Ялта - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 04:52
В Госдуме призвали Евросоюз отказаться от "воплей" из-за земли в Крыму
 
Юрий ГемпельЛеонид КравчукСимферопольРеспублика КрымУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:29Женщина раскрыла секрет похудения на 40 килограммов за год
04:13В Госдуме призвали объявить в розыск вице-премьера Украины
04:10Bild написала о российских устройствах на немецких подлодках
04:08Эксперт дал советы по подготовке машины к лету
03:25В Иордании хотят создать "золотую зону", свободную от коронавируса
03:07Источники рассказали о планах испытаний "Цирконов" в 2021 году
03:02Доброе слово и собаке приятно: кинолог рассказал, зачем хвалить собаку
02:51Попытка снять с мели заблокировавшее Суэцкий канал судно провалилась
02:38Американец рассказал, что его удивило при посещении магазина в России
02:17Специалист объяснил, как избавиться от шпионов в смартфоне
02:16В Приморье автомобиль врезался в дерево, погибли два человека
02:09Названы продукты для здоровья зубов, кожи и волос
01:37Пушков предупредил о серьезных ответных санкциях КНР в отношении США
01:10В Норвегии заявили о необходимости ЕС попросить у России "Спутник V"
00:55 Назван наиболее полезный вид масла
00:49Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального
00:10Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента
00:09Эксперты рассказали, какие услуги отелей важны для туристов
23:54Источник: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели ночью
23:36Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 18
Лента новостейМолния