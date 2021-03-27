https://ria.ru/20210327/krym-1603082540.html

Крым предъявит Украине несколько исков по блокадам

Крым предъявит Украине несколько исков по блокадам

Крым будет судиться с Киевом из-за инфраструктурных и транспортных блокад полуострова. Об этом сообщил глава парламента региона Владимир Константинов. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T06:59

2021-03-27T06:59

2021-03-27T09:45

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Крым будет судиться с Киевом из-за инфраструктурных и транспортных блокад полуострова. Об этом сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.Ранее он рассказал, что власти планируют подать иск о водной блокаде Крыма к ее организаторам в первом полугодии 2021 года. Предварительную сумму ущерба оценили в 1,47 триллиона рублей.По его словам, уже сейчас можно сказать, что ущерб исчисляется триллионами."Международная общественность должна обратить внимание на попытку Киева устроить геноцид в Крыму и дать этому жесткую оценку. Пора уже западным странам прекратить делать вид, что ничего не происходит", — добавил спикер.Константинов не исключил проведения еще одного разбирательства в суде, связанного уже с "планомерным уничтожением инфраструктуры полуострова, когда он находился в составе Украины".Власти региона также собираются попросить Генпрокуратуру возбудить уголовное дело о попытке геноцида против организаторов блокад. В свою очередь, постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов сообщил о подготовке официального обращения в ООН.Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией Киев в одностороннем порядке прекратил подачу воды по каналу. Вопрос снабжения решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые существенно обмелели из-за малого количества осадков. В марте заработали две скважины на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоводе к Симферополю, остальные подключат в течение двух месяцев. После ввода всего объекта в город будет поступать до 22 тысяч кубометров артезианской воды ежесуточно, что обеспечит водоснабжение до 100 тысяч человек. После этого губернатор Сергей Аксенов заявил о стабилизации ситуации с графиками подачи воды жителям.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/voda-1602337686.html

https://ria.ru/20210326/voda-1603040107.html

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республика крым, украина, в мире