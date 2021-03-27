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Крым предъявит Украине несколько исков по блокадам
Крым предъявит Украине несколько исков по блокадам
Крым будет судиться с Киевом из-за инфраструктурных и транспортных блокад полуострова. Об этом сообщил глава парламента региона Владимир Константинов. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T06:59
2021-03-27T06:59
2021-03-27T09:45
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Крым будет судиться с Киевом из-за инфраструктурных и транспортных блокад полуострова. Об этом сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.Ранее он рассказал, что власти планируют подать иск о водной блокаде Крыма к ее организаторам в первом полугодии 2021 года. Предварительную сумму ущерба оценили в 1,47 триллиона рублей.По его словам, уже сейчас можно сказать, что ущерб исчисляется триллионами."Международная общественность должна обратить внимание на попытку Киева устроить геноцид в Крыму и дать этому жесткую оценку. Пора уже западным странам прекратить делать вид, что ничего не происходит", — добавил спикер.Константинов не исключил проведения еще одного разбирательства в суде, связанного уже с "планомерным уничтожением инфраструктуры полуострова, когда он находился в составе Украины".Власти региона также собираются попросить Генпрокуратуру возбудить уголовное дело о попытке геноцида против организаторов блокад. В свою очередь, постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов сообщил о подготовке официального обращения в ООН.Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией Киев в одностороннем порядке прекратил подачу воды по каналу. Вопрос снабжения решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые существенно обмелели из-за малого количества осадков. В марте заработали две скважины на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоводе к Симферополю, остальные подключат в течение двух месяцев. После ввода всего объекта в город будет поступать до 22 тысяч кубометров артезианской воды ежесуточно, что обеспечит водоснабжение до 100 тысяч человек. После этого губернатор Сергей Аксенов заявил о стабилизации ситуации с графиками подачи воды жителям.
https://radiosputnik.ria.ru/20210322/voda-1602337686.html
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республика крым, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Крым
будет судиться с Киевом из-за инфраструктурных и транспортных блокад полуострова. Об этом сообщил глава парламента региона Владимир Константинов
.
Ранее он рассказал, что власти планируют подать иск о водной блокаде Крыма к ее организаторам в первом полугодии 2021 года. Предварительную сумму ущерба оценили в 1,47 триллиона рублей.
"Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и международные инстанции с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. При этом параллельно ведется работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад. Итогом этой работы также станут подготовленные иски", — сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, уже сейчас можно сказать, что ущерб исчисляется триллионами.
"Международная общественность должна обратить внимание на попытку Киева
устроить геноцид в Крыму и дать этому жесткую оценку. Пора уже западным странам прекратить делать вид, что ничего не происходит", — добавил спикер.
Константинов не исключил проведения еще одного разбирательства в суде, связанного уже с "планомерным уничтожением инфраструктуры полуострова, когда он находился в составе Украины".
Власти региона также собираются попросить Генпрокуратуру
возбудить уголовное дело о попытке геноцида против организаторов блокад. В свою очередь, постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов
сообщил о подготовке официального обращения в ООН
.
Украина
ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией Киев в одностороннем порядке прекратил подачу воды по каналу.
Вопрос снабжения решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые существенно обмелели из-за малого количества осадков.
В марте заработали две скважины на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоводе к Симферополю
, остальные подключат в течение двух месяцев. После ввода всего объекта в город будет поступать до 22 тысяч кубометров артезианской воды ежесуточно, что обеспечит водоснабжение до 100 тысяч человек. После этого губернатор Сергей Аксенов
заявил о стабилизации ситуации с графиками подачи воды жителям.