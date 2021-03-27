Адаптацию корабля "Орел" к ракете "Ангара" отложили на пять месяцев
© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
© Пресс-служба "Роскосмоса"
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Адаптация нового космического корабля "Орел" к ракете-носителю "Ангара" завершится к сентябрю 2021 года, на пять месяцев позже плана, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
В июне 2020 года главный конструктор по разработке корабля в Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Хамиц рассказал РИА Новости, что эскизный проект по созданию космического комплекса "Ангары" с "Орлом", в рамках которого проводятся работы по интеграции ракеты-носителя с кораблем, должен быть готов в первой половине 2021 года.
В декабре стало известно, что "Роскосмос" выделит на разработку эскизного проекта 1,1 миллиарда рублей с завершением работы до 30 марта 2021 года.
Согласно материалам на госзакупках, "разработку эскизного проекта на космический комплекс с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный" теперь планируется завершить до 31 августа 2021 года.
Первоначально "Орел" должен был запускаться на ракете "Русь-М" с космодрома Восточный, но в 2011 году ее проект был закрыт, и корабль пересадили на ракету "Ангара". В 2017 году "Роскосмос" принял решение проводить летные испытания "Орла" на ракете "Союз-5" с космодрома Байконур, а в 2019 году корабль снова оказался на "Ангаре".
Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.