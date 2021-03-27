https://ria.ru/20210327/kosmonavty-1603092300.html

Ученые рассказали, от чего чаще всего умирают космонавты

Ученые рассказали, от чего чаще всего умирают космонавты

Российские ученые проанализировали данные более сотни побывавших на орбите советских и российских космонавтов, около трети из которых уже нет в живых, и... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T10:42

2021-03-27T10:42

2021-03-27T16:45

институт медико-биологических проблем ран

здоровье - общество

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские ученые проанализировали данные более сотни побывавших на орбите советских и российских космонавтов, около трети из которых уже нет в живых, и установили, что чаще всего (почти в половине всех случаев) они умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.Как известно, первый космонавт планеты Юрий Гагарин умер не от болезни. Он трагически погиб ровно 53 года назад — 27 марта 1968-го, выполняя тренировочный полет на самолете МиГ-15УТИ. По стрелкам бортовых часов впоследствии было установлено, что трагедия произошла ориентировочно в 10:31 мск.Данные о смертях космонавтов приводятся в тезисах совместного доклада (имеется в распоряжении РИА Новости) исследователей из НИИ медицины труда имени Измерова, Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна и Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Свой доклад ученые собираются представить на международном симпозиуме "Человек в космосе", который пройдет с 5 по 8 апреля в Москве.Отмечается, что в исследовании были проанализированы данные 118 советских и российских космонавтов, а период "наблюдения" составил почти 60 лет (с 1 января 1960 года по 31 декабря 2018-го). К концу периода скончались 37 человек, отмечают ученые.Выяснилось, что 48,65% умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, а 27,03% — от злокачественных новообразований. Достаточно много смертей связано с внешними причинами — 16,22%. Другие причины наблюдались в 5,41% случаев смертей, а один случай произошел по неизвестной причине. Средний возраст смерти составил 64,4 года.Ученые сформировали группы исследуемых космонавтов до 1989 года. Скончавшиеся провели на орбите 2155 дней из 14 749 дней, которые приходятся на 118 космонавтов.Авторы статьи пришли к выводу, что все умершие космонавты совершили свои полеты на заре космонавтики, поэтому они были короткими, но пока данных недостаточно, чтобы оценить влияние космических полетов на здоровье в долгосрочном периоде.

https://ria.ru/20210316/kosmos-1601528968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт медико-биологических проблем ран, здоровье - общество, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт)