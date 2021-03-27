https://ria.ru/20210327/koronavirus-1603094373.html

В Москве выявили 1551 случай заражения коронавирусом за сутки

В Москве выявили 1551 случай заражения коронавирусом за сутки

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве - 1551, Санкт-Петербурге - 749, Подмосковье - 586, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T11:04

2021-03-27T11:04

2021-03-27T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве - 1551, Санкт-Петербурге - 749, Подмосковье - 586, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 1551, 2. Санкт-Петербург 749, 3. Московская область 586", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Магаданской области, Еврейской автономной области, Туве - по 2.

https://ria.ru/20210327/produkty-1603087488.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург