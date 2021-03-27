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В Москве выявили 1551 случай заражения коронавирусом за сутки
В Москве выявили 1551 случай заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве - 1551, Санкт-Петербурге - 749, Подмосковье - 586, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T11:04
2021-03-27T11:04
2021-03-27T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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санкт-петербург
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве - 1551, Санкт-Петербурге - 749, Подмосковье - 586, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 1551, 2. Санкт-Петербург 749, 3. Московская область 586", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Магаданской области, Еврейской автономной области, Туве - по 2.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург