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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210327/koronavirus-1603093884.html
В России за сутки умерли 387 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 387 человек с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 387 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 97 404, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T11:02
2021-03-27T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
ростовская область
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 387 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 97 404, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 387 смертей ... За весь период по России умерло 97 404 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 54 человека, в Санкт-Петербурге - 32, в Ростовской области - 24.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ростовская область, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 387 человек с коронавирусом

11:02 27.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 387 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 97 404, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 387 смертей ... За весь период по России умерло 97 404 человека", - говорится в сообщении.
Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Кунцево Плаза - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 15:52Распространение коронавируса
Гинцбург оценил вероятность заражения коронавирусом после вакцинации
В частности, в Москве скончались 54 человека, в Санкт-Петербурге - 32, в Ростовской области - 24.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваРостовская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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