https://ria.ru/20210327/koronavirus-1603093884.html
В России за сутки умерли 387 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 387 человек с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 387 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 97 404, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T11:02
2021-03-27T11:02
2021-03-27T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 387 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 97 404, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 387 смертей ... За весь период по России умерло 97 404 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 54 человека, в Санкт-Петербурге - 32, в Ростовской области - 24.
https://ria.ru/20210326/zarazhenie-1603000156.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ростовская область, санкт-петербург, общество