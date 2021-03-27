https://ria.ru/20210327/koronavirus-1603093561.html

В России за сутки выписали 10 337 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 10 337 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 10 337 человек после COVID-19, за все время - 4 130 498, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T11:01

2021-03-27T11:01

2021-03-27T11:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. За сутки в России выписаны 10 337 человек после COVID-19, за все время - 4 130 498, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 337 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 130 498", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 1368 человек, в Санкт-Петербурге - 1192, в Подмосковье - 481.

https://ria.ru/20210327/koronavirus-1603082928.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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