https://ria.ru/20210327/koronavirus-1603093561.html
В России за сутки выписали 10 337 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 10 337 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 10 337 человек после COVID-19, за все время - 4 130 498, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T11:01
2021-03-27T11:01
2021-03-27T11:01
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. За сутки в России выписаны 10 337 человек после COVID-19, за все время - 4 130 498, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 337 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 130 498", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 1368 человек, в Санкт-Петербурге - 1192, в Подмосковье - 481.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество