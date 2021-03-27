https://ria.ru/20210327/koronavirus-1603082928.html

Аналитики рассказали, кто в России выиграл от пандемии коронавируса

Аналитики рассказали, кто в России выиграл от пандемии коронавируса

Максимальный толчок пандемия нового коронавируса придала сфере онлайн-продаж продуктов питания и сопутствующих товаров: за коронавирусный год эта отрасль... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T07:08

2021-03-27T07:08

2021-03-27T07:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Максимальный толчок пандемия нового коронавируса придала сфере онлайн-продаж продуктов питания и сопутствующих товаров: за коронавирусный год эта отрасль выросла на рекордные 255%, подсчитал для РИА Новости платежный сервис для интернет-магазинов CloudPayments.Аналитики проанализировали онлайновые продажи товаров из топ-5 отраслей, показавших самый большой рост в пандемию коронавируса. В качестве "года пандемии" выбран период с марта 2020 года по февраль 2021 года. В рамках исследования сравнивался прирост оборота и средняя сумма покупки год к году с 2017 по 2021 год. Исследовались продажи онлайн следующих товарных групп: продукты и сопутствующие товары, доставка готовой еды, электроника, образовательные услуги, товары для спорта.На втором месте по вкладу пандемии в рост отрасли оказались онлайн-продажи товаров для спорта. Если до пандемии отрасль в среднем росла по обороту на 15% год к году, то в пандемию выросла на 69%, то есть вклад пандемии составил 54%. "Это связано, прежде всего, с тем, что во время ограничений, связанных с коронавирусом, люди стали больше заботиться о своем здоровье, активно покупая в онлайне товары для спорта: от спортивной одежды и гантелей до тренажеров и лыж", - пояснили в CloudPayments.На третьем месте— онлайн-продажи электроники. Оборот в этой категории в пандемию вырос на 83% по сравнению с предыдущим соответствующим периодом, тогда как в предыдущие исследуемые периоды эта товарная категория росла по обороту на 39% год к году. Таким образом, можно сказать, что пандемийный вклад составил 44%.На четвертом и пятом местах оказались онлайн-продажи готовой еды с доставкой и онлайн-образование, вклад пандемии в рост этих отраслей составил 24% и 18% соответственно. Пик роста в этих товарных категориях пришелся на период максимальных ограничений, связанных с коронавирусом, когда были закрыты рестораны и кафе, а большинство сотрудников оказались на "удаленке". Но по мере отмены ограничений спрос в этих товарных категориях несколько снизился, так как появилась возможность получить те же товары и услуги в офлайне.Пандемия ускорила и так уже давно наметившуюся онлайн-трансформацию во многих сферах бизнеса и показала необходимость такого перехода, считает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. По его словам, те компании, которые не смогли вовремя перестроиться, существенно пострадали от "коронакризиса", а вот те, кто активно развивал продажи в интернете с удобной оплатой и доставкой, напротив, выиграли.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество