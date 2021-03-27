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Аналитики рассказали, кто в России выиграл от пандемии коронавируса
Аналитики рассказали, кто в России выиграл от пандемии коронавируса
Максимальный толчок пандемия нового коронавируса придала сфере онлайн-продаж продуктов питания и сопутствующих товаров: за коронавирусный год эта отрасль... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T07:08
2021-03-27T07:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Максимальный толчок пандемия нового коронавируса придала сфере онлайн-продаж продуктов питания и сопутствующих товаров: за коронавирусный год эта отрасль выросла на рекордные 255%, подсчитал для РИА Новости платежный сервис для интернет-магазинов CloudPayments.Аналитики проанализировали онлайновые продажи товаров из топ-5 отраслей, показавших самый большой рост в пандемию коронавируса. В качестве "года пандемии" выбран период с марта 2020 года по февраль 2021 года. В рамках исследования сравнивался прирост оборота и средняя сумма покупки год к году с 2017 по 2021 год. Исследовались продажи онлайн следующих товарных групп: продукты и сопутствующие товары, доставка готовой еды, электроника, образовательные услуги, товары для спорта.На втором месте по вкладу пандемии в рост отрасли оказались онлайн-продажи товаров для спорта. Если до пандемии отрасль в среднем росла по обороту на 15% год к году, то в пандемию выросла на 69%, то есть вклад пандемии составил 54%. "Это связано, прежде всего, с тем, что во время ограничений, связанных с коронавирусом, люди стали больше заботиться о своем здоровье, активно покупая в онлайне товары для спорта: от спортивной одежды и гантелей до тренажеров и лыж", - пояснили в CloudPayments.На третьем месте— онлайн-продажи электроники. Оборот в этой категории в пандемию вырос на 83% по сравнению с предыдущим соответствующим периодом, тогда как в предыдущие исследуемые периоды эта товарная категория росла по обороту на 39% год к году. Таким образом, можно сказать, что пандемийный вклад составил 44%.На четвертом и пятом местах оказались онлайн-продажи готовой еды с доставкой и онлайн-образование, вклад пандемии в рост этих отраслей составил 24% и 18% соответственно. Пик роста в этих товарных категориях пришелся на период максимальных ограничений, связанных с коронавирусом, когда были закрыты рестораны и кафе, а большинство сотрудников оказались на "удаленке". Но по мере отмены ограничений спрос в этих товарных категориях несколько снизился, так как появилась возможность получить те же товары и услуги в офлайне.Пандемия ускорила и так уже давно наметившуюся онлайн-трансформацию во многих сферах бизнеса и показала необходимость такого перехода, считает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. По его словам, те компании, которые не смогли вовремя перестроиться, существенно пострадали от "коронакризиса", а вот те, кто активно развивал продажи в интернете с удобной оплатой и доставкой, напротив, выиграли.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Аналитики рассказали, кто в России выиграл от пандемии коронавируса

07:08 27.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожий на Большом Каменном мосту в Москве
Прохожий на Большом Каменном мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Максимальный толчок пандемия нового коронавируса придала сфере онлайн-продаж продуктов питания и сопутствующих товаров: за коронавирусный год эта отрасль выросла на рекордные 255%, подсчитал для РИА Новости платежный сервис для интернет-магазинов CloudPayments.
Аналитики проанализировали онлайновые продажи товаров из топ-5 отраслей, показавших самый большой рост в пандемию коронавируса. В качестве "года пандемии" выбран период с марта 2020 года по февраль 2021 года. В рамках исследования сравнивался прирост оборота и средняя сумма покупки год к году с 2017 по 2021 год. Исследовались продажи онлайн следующих товарных групп: продукты и сопутствующие товары, доставка готовой еды, электроника, образовательные услуги, товары для спорта.
"Максимальный эффект от пандемии получила сфера онлайн-продаж продуктов питания и сопутствующих товаров. Если в предыдущие годы средний рост оборота в этой товарной категории год к году составлял 53%, то в пандемийный год отрасль выросла на 255%. Таким образом, можно сказать, что вклад пандемии в рост отрасли составил 202%", - выяснили аналитики.
На втором месте по вкладу пандемии в рост отрасли оказались онлайн-продажи товаров для спорта. Если до пандемии отрасль в среднем росла по обороту на 15% год к году, то в пандемию выросла на 69%, то есть вклад пандемии составил 54%. "Это связано, прежде всего, с тем, что во время ограничений, связанных с коронавирусом, люди стали больше заботиться о своем здоровье, активно покупая в онлайне товары для спорта: от спортивной одежды и гантелей до тренажеров и лыж", - пояснили в CloudPayments.
На третьем месте— онлайн-продажи электроники. Оборот в этой категории в пандемию вырос на 83% по сравнению с предыдущим соответствующим периодом, тогда как в предыдущие исследуемые периоды эта товарная категория росла по обороту на 39% год к году. Таким образом, можно сказать, что пандемийный вклад составил 44%.
На четвертом и пятом местах оказались онлайн-продажи готовой еды с доставкой и онлайн-образование, вклад пандемии в рост этих отраслей составил 24% и 18% соответственно. Пик роста в этих товарных категориях пришелся на период максимальных ограничений, связанных с коронавирусом, когда были закрыты рестораны и кафе, а большинство сотрудников оказались на "удаленке". Но по мере отмены ограничений спрос в этих товарных категориях несколько снизился, так как появилась возможность получить те же товары и услуги в офлайне.
Пандемия ускорила и так уже давно наметившуюся онлайн-трансформацию во многих сферах бизнеса и показала необходимость такого перехода, считает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. По его словам, те компании, которые не смогли вовремя перестроиться, существенно пострадали от "коронакризиса", а вот те, кто активно развивал продажи в интернете с удобной оплатой и доставкой, напротив, выиграли.
 
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