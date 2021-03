https://ria.ru/20210327/korabli-1603121686.html

Более 320 кораблей простаивают в очереди на вход в Суэцкий канал

Число судов, ожидающих своей очереди для прохода через Суэцкий канал, достигло 321, заявил на пресс-конференции глава администрации торгового пути адмирал Усама РИА Новости, 27.03.2021

СУЭЦ (Египет), 27 мар — РИА Новости. Число судов, ожидающих своей очереди для прохода через Суэцкий канал, достигло 321, заявил на пресс-конференции глава администрации торгового пути адмирал Усама Рабиа.Как ранее со ссылкой на источники сообщил The Jerusalem Post, севший на мель контейнеровоз Ever Given удалось немного сдвинуть с места. Собеседники The Wall Street Journal, в свою очередь, отметили, что судно могут снять с мели уже сегодня — накануне попытки его освободить значительно продвинулись.Контейнеровоз Ever Given — который принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation — 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Из-за этого движение по торговому пути оказалось заблокировано.В пятницу в Evergreen отметили, что для снятия судна с мели потребуется по крайней мере два-три дня.Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра. На его долю приходится около 12 процентов мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.

