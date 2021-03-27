Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210327/korabli-1603121686.html
Более 320 кораблей простаивают в очереди на вход в Суэцкий канал
Более 320 кораблей простаивают в очереди на вход в Суэцкий канал
Число судов, ожидающих своей очереди для прохода через Суэцкий канал, достигло 321, заявил на пресс-конференции глава администрации торгового пути адмирал Усама РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T16:18
2021-03-27T16:50
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
египет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603039466_0:264:3172:2048_1920x0_80_0_0_2973bcb2ebc01fc6062447426823859e.jpg
СУЭЦ (Египет), 27 мар — РИА Новости. Число судов, ожидающих своей очереди для прохода через Суэцкий канал, достигло 321, заявил на пресс-конференции глава администрации торгового пути адмирал Усама Рабиа.Как ранее со ссылкой на источники сообщил The Jerusalem Post, севший на мель контейнеровоз Ever Given удалось немного сдвинуть с места. Собеседники The Wall Street Journal, в свою очередь, отметили, что судно могут снять с мели уже сегодня — накануне попытки его освободить значительно продвинулись.Контейнеровоз Ever Given — который принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation — 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Из-за этого движение по торговому пути оказалось заблокировано.В пятницу в Evergreen отметили, что для снятия судна с мели потребуется по крайней мере два-три дня.Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра. На его долю приходится около 12 процентов мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.
https://ria.ru/20210327/suets-1603043824.html
суэцкий канал
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603039466_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8cea3e7b1d6f9188608dbe8ee9921387.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, египет, в мире

Более 320 кораблей простаивают в очереди на вход в Суэцкий канал

16:18 27.03.2021 (обновлено: 16:50 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Махмуд Ахмед / Перейти в фотобанкМорские суда ожидают прохода через Суэцкий канал
Морские суда ожидают прохода через Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Махмуд Ахмед
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СУЭЦ (Египет), 27 мар — РИА Новости. Число судов, ожидающих своей очереди для прохода через Суэцкий канал, достигло 321, заявил на пресс-конференции глава администрации торгового пути адмирал Усама Рабиа.
Как ранее со ссылкой на источники сообщил The Jerusalem Post, севший на мель контейнеровоз Ever Given удалось немного сдвинуть с места. Собеседники The Wall Street Journal, в свою очередь, отметили, что судно могут снять с мели уже сегодня — накануне попытки его освободить значительно продвинулись.
Контейнеровоз Ever Given — который принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation — 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Из-за этого движение по торговому пути оказалось заблокировано.
В пятницу в Evergreen отметили, что для снятия судна с мели потребуется по крайней мере два-три дня.
Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра. На его долю приходится около 12 процентов мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 08:00
Пробка на миллиарды: чем обернется блокировка Суэцкого канала
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналЕгипетВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:29Женщина раскрыла секрет похудения на 40 килограммов за год
04:13В Госдуме призвали объявить в розыск вице-премьера Украины
04:10Bild написала о российских устройствах на немецких подлодках
04:08Эксперт дал советы по подготовке машины к лету
03:25В Иордании хотят создать "золотую зону", свободную от коронавируса
03:07Источники рассказали о планах испытаний "Цирконов" в 2021 году
03:02Доброе слово и собаке приятно: кинолог рассказал, зачем хвалить собаку
02:51Попытка снять с мели заблокировавшее Суэцкий канал судно провалилась
02:38Американец рассказал, что его удивило при посещении магазина в России
02:17Специалист объяснил, как избавиться от шпионов в смартфоне
02:16В Приморье автомобиль врезался в дерево, погибли два человека
02:09Названы продукты для здоровья зубов, кожи и волос
01:37Пушков предупредил о серьезных ответных санкциях КНР в отношении США
01:10В Норвегии заявили о необходимости ЕС попросить у России "Спутник V"
00:55 Назван наиболее полезный вид масла
00:49Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального
00:10Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента
00:09Эксперты рассказали, какие услуги отелей важны для туристов
23:54Источник: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели ночью
23:36Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 18
Лента новостейМолния