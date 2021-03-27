https://ria.ru/20210327/kndr-1603077181.html

В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону

В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону

Последний пуск КНДР ракет был осуществлением права суверенного государства на самооборону, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T02:04

2021-03-27T02:04

2021-03-27T05:08

кндр (северная корея)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602951354_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_27d0787d8f96f7e61ad152497f0a3126.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Последний пуск КНДР ракет был осуществлением права суверенного государства на самооборону, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на секретаря ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ри Бён Чхоля.Ранее сообщалось, что, по данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря.Отмечается, что КНДР не может не создавать "непобедимую" физическую мощь для надежной защиты безопасности страны в нынешней ситуации, когда "Южная Корея и США постоянно представляют военную угрозу Корейскому полуострову, систематически проводя опасные военные учения и внедряя современные виды вооружений".Ранее Госдепартамент США осудил ракетные пуски КНДР и заявил, что они ведут к эскалации.Кроме того, представитель КНДР выразил обеспокоенность по поводу слов президента США Джо Байдена о том, что КНДР нарушила ракетными пусками резолюцию Совбеза ООН."Подобные высказывания президента США являются неприкрытым посягательством на право нашего государства на самооборону и провокацией", - говорится в сообщении. Также отмечается, что новая администрация США "сделала неверный первый шаг".

https://ria.ru/20210325/rezolyutsiya-1602886855.html

https://ria.ru/20210326/kndr-1602911317.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кндр (северная корея), в мире