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В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону
В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону
Последний пуск КНДР ракет был осуществлением права суверенного государства на самооборону, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T02:04
2021-03-27T05:08
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Последний пуск КНДР ракет был осуществлением права суверенного государства на самооборону, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на секретаря ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ри Бён Чхоля.Ранее сообщалось, что, по данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря.Отмечается, что КНДР не может не создавать "непобедимую" физическую мощь для надежной защиты безопасности страны в нынешней ситуации, когда "Южная Корея и США постоянно представляют военную угрозу Корейскому полуострову, систематически проводя опасные военные учения и внедряя современные виды вооружений".Ранее Госдепартамент США осудил ракетные пуски КНДР и заявил, что они ведут к эскалации.Кроме того, представитель КНДР выразил обеспокоенность по поводу слов президента США Джо Байдена о том, что КНДР нарушила ракетными пусками резолюцию Совбеза ООН."Подобные высказывания президента США являются неприкрытым посягательством на право нашего государства на самооборону и провокацией", - говорится в сообщении. Также отмечается, что новая администрация США "сделала неверный первый шаг".
https://ria.ru/20210325/rezolyutsiya-1602886855.html
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кндр (северная корея), в мире

В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону

02:04 27.03.2021 (обновлено: 05:08 27.03.2021)
 
© REUTERS / KCNAЗапуск новой тактической ракеты в КНДР
Запуск новой тактической ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© REUTERS / KCNA
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Последний пуск КНДР ракет был осуществлением права суверенного государства на самооборону, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на секретаря ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ри Бён Чхоля.
Ранее сообщалось, что, по данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 21:11
Байден обвинил КНДР в нарушении резолюции Совбеза ООН
"Недавний испытательный пуск тактических управляемых ракет нового типа был актом, равносильным осуществлению всеобъемлющего права суверенного государства на самооборону…" - приводятся слова Ри Бён Чхоля.
Отмечается, что КНДР не может не создавать "непобедимую" физическую мощь для надежной защиты безопасности страны в нынешней ситуации, когда "Южная Корея и США постоянно представляют военную угрозу Корейскому полуострову, систематически проводя опасные военные учения и внедряя современные виды вооружений".
Ранее Госдепартамент США осудил ракетные пуски КНДР и заявил, что они ведут к эскалации.
Кроме того, представитель КНДР выразил обеспокоенность по поводу слов президента США Джо Байдена о том, что КНДР нарушила ракетными пусками резолюцию Совбеза ООН.
"Подобные высказывания президента США являются неприкрытым посягательством на право нашего государства на самооборону и провокацией", - говорится в сообщении. Также отмечается, что новая администрация США "сделала неверный первый шаг".
Запуск новой тактической ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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