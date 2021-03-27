https://ria.ru/20210327/kino-1602994825.html

"Годзилла против Конга" — блокбастер, на который надо идти в кино

"Годзилла против Конга" — блокбастер, на который надо идти в кино

В прокате — огромный по масштабу и бюджету фильм "Годзилла против Конга". Такое кино не нуждается в рецензиях — но все же его очень хочется пересказать, как в... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T08:00

2021-03-27T08:00

2021-03-27T08:03

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Егор Беликов. В прокате — огромный по масштабу и бюджету фильм "Годзилла против Конга". Такое кино не нуждается в рецензиях — но все же его очень хочется пересказать, как в детстве дворовым друзьям боевики, увиденные по телевизору или на VHS-кассете. О том, поборет ли горилла ящера, — в материале РИА Новости.Ребятам о зверятахПо сути, перед нами грандиозный 3D-мультфильм с лишь эпизодическим участием людей. И он про драку двух известнейших выдуманных существ в истории мирового кино — японской гигантской океанической рептилии Годзиллы и не менее исполинского сухопутного примата Конга. Их драка в фильме есть, и во всех подробностях (к ней присоединится еще кое-кто, но это спойлер). Название вас не обманывает — это первоклассное зрелище.К этому противостоянию нас приводит сумасбродный сюжет о том, что, оказывается, под корой Земли есть другой мир, не затронутый цивилизацией. Там, на неведомых дорожках, следы невиданных зверей очень большого размера. Оттуда вылезли и Годзилла с Конгом (кстати, обезьяна теперь живет в кибервольере, подружилась с глухонемой девочкой-аборигенкой и даже выучила язык жестов). Когда ящерица внезапно нападает на людей, чего раньше не случалось, герои снаряжают масштабную экспедицию в недра. Считается, что там можно найти некое сверхэнергетическое вещество, которое нужно зловещей компании Arch для ее эгоистических целей, тоже связанных с созданием колоссальных существ.Надо заметить, что фабула походит на экранизацию самых завиральных, безумных и нереалистичных конспирологических теорий, какие только можно найти в интернете и бульварной прессе. Приятно, что создатели фильма это тоже понимали. И поэтому добавили симпатичную побочную приключенческую линию с участием автора сумасшедшего подкаста о заговорах корпораций (Брайан Тайри Генри, сериал "Атланта") и двух юных детективов, девочки Мэдисон из "Годзиллы 2" (Милли Бобби Браун, "Очень странные дела") и ее друга (Джулиан Деннисон, "Дэдпул 2" и "Охота на дикарей"). Словом, в картине есть место и общечеловеческим драмам, но они, разумеется, не так важны — лишь в качестве перебивок между сценами глобальных разрушений, которые устраивают гигантские ящерица с обезьяной и их веселые друзья.МонстроленнаяВсе дальнейшее знать совершенно необязательно. Но вообще "Годзилла против Конга" — не просто фильм, словно придуманный школьником на полях черновика ("А Годзилла ему как даст, а Конг как поднимется и хвать его за хвост", ну и так далее), а часть киновселенной — эта картина соотносится с предыдущими. Перед нами так называемая MonsterVerse, в ней не так уж много фильмов — всего четыре — и, по сути, лишь два основных персонажа.Кино и о Конге, и о Годзилле снимают с незапамятных времен (с 1930-х и 1950-х соответственно). Но лишь в 2010-х их объединили в большой американской серии фильмов. Франшиза стартовала с ребута (перезапуска) "Годзиллы" 2014 года, и это была попытка сделать относительно серьезный, псевдореалистический фильм. Подробная научная драма о ядерной катастрофе — в начале (с участием Брайана Крэнстона и Жюльет Бинош) и выдающееся военное кино — ближе к финалу. По итогам выяснилось, что Годзилла, эта гигантская ящерица, на самом деле вовсе не собиралась истреблять человечество — наоборот, спасала от прочих напастей.В "Годзилле 2: Короле монстров", напротив, отошли от серьезности, и киновселенная окончательно впала в детство, что усугубилось в "Годзилле против Конга" — всем на радость.В отличие от какого-нибудь Marvel, франшиза MonsterVerse не утопает в моралистических копаниях и прогрессивизме, это просто веселое, глупое и яркое кино. Перед нами одно из лучших коммерческих предложений на рынке.Годзилла-экоактивисткаНа самом деле за сюжетной фабулой виднеется, может, и не задуманный авторами, но все же какой-никакой подтекст. Человек всегда чувствовал себя ничтожным в сравнении со Вселенной и потому боялся всего, что больше него самого. Выдуманные киношные животные титанических размеров символизируют страх перед природой, нас породившей, которая однажды сможет легко всех убить. Но "Годзилла против Конга" идет даже дальше. Во-первых, там утверждается, что под нашей Землей есть еще одна — обетованная, куда возвращается мегагорилла. Это словно надежда на то, что социуму, засорившему геосферу, дадут еще один шанс зажить экологично. Во-вторых, худшим врагом для человека, как всегда, становится сам человек и его непомерные амбиции. А мегамонстры (как выясняется, они вовсе не глупы и не иррациональны в своих поступках) здесь не желают нам зла, а хотят лишь, чтобы их оставили в покое.Безо всякой животной серьезностиЕще один комплимент "Годзилле против Конга" — это едва ли не первый крупнобюджетный фильм ковидной эпохи, который стоит смотреть только на широком экране. Нет, конечно, были сильные релизы, но ни одного такого, который совершенно никакого смысла не имеет за пределами кинозала. Тот же "Довод" Нолана был с замечательными спецэффектами, но оставлял в голове хоть что-то на выходе из кинотеатра. "Годзилла против Конга" не оставляет решительно ничего. Но ничего и не обещает, и в этом его прелесть, сила и достоинство.Да, возможно, скоро кончится эпоха широкоэкранного показа кино. И мы утратим возможность сходить на бессовестно красочный, эпичный и дорогой фильм и растаять перед ним в кресле, позволив кричащему зрелищу с экрана грязно поманипулировать своим разумом. В этом смысле "Годзилла против Конга" служит для человечества воспоминанием о недавних былых временах, когда нас больше волновали не глобальные катаклизмы, а, например, вопрос о том, кто же сильнее, Конг или Годзилла.

https://ria.ru/20201214/film-1588824695.html

https://ria.ru/20210325/kino-1602686264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кинг-конг, что посмотреть , милли бобби браун, кино и сериалы, брайан крэнстон