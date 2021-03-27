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Россиян предупредили о тенденции, которая может привести к катастрофе
Россиян предупредили о тенденции, которая может привести к катастрофе
Глобальное потепление на пять градусов станет критическим для мира, заявил "Радио 1" руководитель прогностического центра "МЕТЕО ТВ" Александр Шувалов. РИА Новости, 27.03.2021
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россия
общество
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глобальное потепление на пять градусов станет критическим для мира, заявил "Радио 1" руководитель прогностического центра "МЕТЕО ТВ" Александр Шувалов.Специалист напомнил о недавнем докладе Росгидромета, в котором говорится о том, что потепление климата в нашей стране опережает аналогичный процесс в Северном полушарии в целом. "Мы опережаем соседей где-то на полградуса, и это значительная величина", — констатировал Шувалов. Он добавил, что негативные последствия потепления, такие как увеличение количества осадков, россияне смогут ощутить и в этом году. "Усиление осадков происходит на севере, а на юге как раз наоборот — в южных регионах России возрастает риск засух. Мы это видим и нынешней зимой: там и запасы влаги в почве, и количество выпавших осадков отнюдь не достаточны, чтобы благополучно встречать летний сезон", — предупредил синоптик.Отдельно он затронул проблемы районов вечной мерзлоты — там уже около двадцати лет увеличивается толщина слоя, который оттаивает каждое лето. Это, предупредил Шувалов, угроза для инфраструктуры в этих районах — городов и нефтепроводов. Специалист добавил, что для всего мира станет катастрофой глобальное потепление на пять градусов. В этом случае субтропическому поясу и пустынным регионам грозит небывалый голод, что приведет к колоссальной миграции на север.
https://ria.ru/20210223/period-1598690538.html
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россия, общество

Россиян предупредили о тенденции, которая может привести к катастрофе

21:08 27.03.2021 (обновлено: 21:32 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкДорога в Карелии
Дорога в Карелии - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глобальное потепление на пять градусов станет критическим для мира, заявил "Радио 1" руководитель прогностического центра "МЕТЕО ТВ" Александр Шувалов.
Специалист напомнил о недавнем докладе Росгидромета, в котором говорится о том, что потепление климата в нашей стране опережает аналогичный процесс в Северном полушарии в целом.
"Мы опережаем соседей где-то на полградуса, и это значительная величина", — констатировал Шувалов.
Он добавил, что негативные последствия потепления, такие как увеличение количества осадков, россияне смогут ощутить и в этом году.
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"Усиление осадков происходит на севере, а на юге как раз наоборот — в южных регионах России возрастает риск засух. Мы это видим и нынешней зимой: там и запасы влаги в почве, и количество выпавших осадков отнюдь не достаточны, чтобы благополучно встречать летний сезон", — предупредил синоптик.
Отдельно он затронул проблемы районов вечной мерзлоты — там уже около двадцати лет увеличивается толщина слоя, который оттаивает каждое лето. Это, предупредил Шувалов, угроза для инфраструктуры в этих районах — городов и нефтепроводов.
Специалист добавил, что для всего мира станет катастрофой глобальное потепление на пять градусов. В этом случае субтропическому поясу и пустынным регионам грозит небывалый голод, что приведет к колоссальной миграции на север.
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