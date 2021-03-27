https://ria.ru/20210327/katastrofa-1603147056.html

Россиян предупредили о тенденции, которая может привести к катастрофе

Россиян предупредили о тенденции, которая может привести к катастрофе

Глобальное потепление на пять градусов станет критическим для мира, заявил "Радио 1" руководитель прогностического центра "МЕТЕО ТВ" Александр Шувалов. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T21:08

2021-03-27T21:08

2021-03-27T21:32

россия

общество

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глобальное потепление на пять градусов станет критическим для мира, заявил "Радио 1" руководитель прогностического центра "МЕТЕО ТВ" Александр Шувалов.Специалист напомнил о недавнем докладе Росгидромета, в котором говорится о том, что потепление климата в нашей стране опережает аналогичный процесс в Северном полушарии в целом. "Мы опережаем соседей где-то на полградуса, и это значительная величина", — констатировал Шувалов. Он добавил, что негативные последствия потепления, такие как увеличение количества осадков, россияне смогут ощутить и в этом году. "Усиление осадков происходит на севере, а на юге как раз наоборот — в южных регионах России возрастает риск засух. Мы это видим и нынешней зимой: там и запасы влаги в почве, и количество выпавших осадков отнюдь не достаточны, чтобы благополучно встречать летний сезон", — предупредил синоптик.Отдельно он затронул проблемы районов вечной мерзлоты — там уже около двадцати лет увеличивается толщина слоя, который оттаивает каждое лето. Это, предупредил Шувалов, угроза для инфраструктуры в этих районах — городов и нефтепроводов. Специалист добавил, что для всего мира станет катастрофой глобальное потепление на пять градусов. В этом случае субтропическому поясу и пустынным регионам грозит небывалый голод, что приведет к колоссальной миграции на север.

https://ria.ru/20210223/period-1598690538.html

https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html

россия

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2021

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россия, общество