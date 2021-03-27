https://ria.ru/20210327/karantin-1603105285.html
Киев и 12 областей Украины находятся в красной зоне карантина
Киев и 12 областей Украины находятся в красной зоне карантина
Двенадцать областей Украины, а также Киев находятся в "красной" зоне карантина по COVID-19, соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T13:07
2021-03-27T13:07
2021-03-27T19:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
черниговская область
киев
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КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Двенадцать областей Украины, а также Киев находятся в "красной" зоне карантина по COVID-19, соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.С пятницы число регионов Украины в "красной" зоне возросло на два: к ней отнесены Ровенская и Черниговская области.Согласно информации, опубликованной на сайте министерства, под определение самой строгой зоны карантина подпадают по состоянию на утро субботы город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.Позднее министр кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале сообщил, что по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "красный" уровень эпидемической опасности на территории Черниговской области вводится с полуночи 29 марта.Правительство Украины с 12 марта 2020 года из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. После 11 мая местные власти смогли прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры усиливаются именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 были установлены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".Позднее в стране действовали ограничения как в "оранжевой" зоне. В частности, были запрещены проведение в развлекательных заведениях и общепитах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов; массовые мероприятия, число участников которых превышает 20 и где не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками; работа кинотеатров и учреждений культуры с заполненностью более 50% мест в одном зале; перевозка в общественном транспорте большего числа пассажиров, чем количество посадочных мест.Однако 17 февраля кабмин снова перешел к модели "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. В частности, правительство снова ввело четыре зоны эпидемиологической опасности.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, черниговская область, киев, украина, в мире
КИЕВ, 27 мар — РИА Новости.
Двенадцать областей Украины, а также Киев
находятся в "красной" зоне карантина по COVID-19, соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.
С пятницы число регионов Украины в "красной" зоне возросло на два: к ней отнесены Ровенская и Черниговская области
.
Согласно информации, опубликованной на сайте министерства, под определение самой строгой зоны карантина подпадают по состоянию на утро субботы город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
Позднее министр кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале сообщил, что по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "красный" уровень эпидемической опасности на территории Черниговской области вводится с полуночи 29 марта.
Правительство Украины
с 12 марта 2020 года из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. После 11 мая местные власти смогли прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры усиливаются именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 были установлены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
Позднее в стране действовали ограничения как в "оранжевой" зоне. В частности, были запрещены проведение в развлекательных заведениях и общепитах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов; массовые мероприятия, число участников которых превышает 20 и где не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками; работа кинотеатров и учреждений культуры с заполненностью более 50% мест в одном зале; перевозка в общественном транспорте большего числа пассажиров, чем количество посадочных мест.
Однако 17 февраля кабмин снова перешел к модели "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. В частности, правительство снова ввело четыре зоны эпидемиологической опасности.