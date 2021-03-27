https://ria.ru/20210327/investitsii-1603077522.html

Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все

Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все

Самая простая и доступная инвестиция – это покупка иностранной валюты, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T02:17

2021-03-27T02:17

2021-03-27T02:17

алексей кричевский

инвестиции

экономика

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Самая простая и доступная инвестиция – это покупка иностранной валюты, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. При этом он не рекомендовал открывать банковские депозиты, ведь сейчас они не защищают даже от растущей инфляции.Еще можно вложиться в покупку драгметаллов, ОФЗ или коммерческой недвижимости, которую можно потом сдавать в аренду. "Все остальные активы и виды вложений – это кейсы, где можно потерять приличную долю капитала. Поэтому многое зависит от того, каким процентом сбережений инвестор готов рискнуть – это важнейший фактор при составлении портфеля", - указал Кричевский.

https://ria.ru/20210207/investitsii-1596355894.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кричевский, инвестиции, экономика