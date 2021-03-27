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Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
Самая простая и доступная инвестиция – это покупка иностранной валюты, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T02:17
2021-03-27T02:17
алексей кричевский
инвестиции
экономика
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Самая простая и доступная инвестиция – это покупка иностранной валюты, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. При этом он не рекомендовал открывать банковские депозиты, ведь сейчас они не защищают даже от растущей инфляции.Еще можно вложиться в покупку драгметаллов, ОФЗ или коммерческой недвижимости, которую можно потом сдавать в аренду. "Все остальные активы и виды вложений – это кейсы, где можно потерять приличную долю капитала. Поэтому многое зависит от того, каким процентом сбережений инвестор готов рискнуть – это важнейший фактор при составлении портфеля", - указал Кричевский.
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алексей кричевский, инвестиции, экономика

Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все

02:17 27.03.2021
 
© AP Photo / Andy WongЛюди следят за ценами на акции в брокерской конторе в Пекине
Люди следят за ценами на акции в брокерской конторе в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Самая простая и доступная инвестиция – это покупка иностранной валюты, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
"Целесообразным представляется держать накопления как минимум в трех валютах – рублях, долларах и евро с большей долей российской валюты", - посоветовал эксперт. 
При этом он не рекомендовал открывать банковские депозиты, ведь сейчас они не защищают даже от растущей инфляции.
Еще можно вложиться в покупку драгметаллов, ОФЗ или коммерческой недвижимости, которую можно потом сдавать в аренду.
"Все остальные активы и виды вложений – это кейсы, где можно потерять приличную долю капитала. Поэтому многое зависит от того, каким процентом сбережений инвестор готов рискнуть – это важнейший фактор при составлении портфеля", - указал Кричевский.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 07:09
Эксперт назвала самые надежные способы инвестиций на рынке
 
Алексей КричевскийИнвестицииЭкономика
 
 
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