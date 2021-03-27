https://ria.ru/20210327/investitsii-1603077522.html
Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
Самая простая и доступная инвестиция – это покупка иностранной валюты, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T02:17
2021-03-27T02:17
2021-03-27T02:17
алексей кричевский
инвестиции
экономика
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Самая простая и доступная инвестиция – это покупка иностранной валюты, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. При этом он не рекомендовал открывать банковские депозиты, ведь сейчас они не защищают даже от растущей инфляции.Еще можно вложиться в покупку драгметаллов, ОФЗ или коммерческой недвижимости, которую можно потом сдавать в аренду. "Все остальные активы и виды вложений – это кейсы, где можно потерять приличную долю капитала. Поэтому многое зависит от того, каким процентом сбережений инвестор готов рискнуть – это важнейший фактор при составлении портфеля", - указал Кричевский.
https://ria.ru/20210207/investitsii-1596355894.html
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алексей кричевский, инвестиции, экономика