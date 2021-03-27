https://ria.ru/20210327/gradusnik-1603143653.html
Путин после прививки от COVID-19 перед сном положил градусник на тумбочку
Путин после прививки от COVID-19 перед сном положил градусник на тумбочку
Владимир Путин рассказал, что после вакцинации от коронавируса перед сном положил на тумбочку градусник. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T20:25
2021-03-27T20:25
2021-03-27T21:01
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602815765_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_bea4d54bb6693315a4f2e1cc80118682.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, что после вакцинации от коронавируса перед сном положил на тумбочку градусник."Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", — отметил Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".На этой неделе глава государства сделал прививку от COVID-19 — каким именно российским препаратом, в Кремле уточнять не стали. Это может быть одна из трех российских разработок — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак". Для вакцинации людей старше 60 лет одобрены только первые две. По инструкциям второй укол "Спутника V" необходимо делать через три недели, а "ЭпиВакКороны" — через две-три недели.По его словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никаких побочных эффектов после вакцинации у Путина не было, он чувствует себя хорошо.Как говорил российский лидер, после вакцинации от коронавируса он планирует больше ездить с визитами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/putin-1603014756.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602815765_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_079d235d48108c2ff22202b8623560f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, вакцинация, общество