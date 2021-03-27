https://ria.ru/20210327/gradusnik-1603143653.html

Путин после прививки от COVID-19 перед сном положил градусник на тумбочку

Путин после прививки от COVID-19 перед сном положил градусник на тумбочку

Владимир Путин рассказал, что после вакцинации от коронавируса перед сном положил на тумбочку градусник. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T20:25

2021-03-27T20:25

2021-03-27T21:01

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602815765_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_bea4d54bb6693315a4f2e1cc80118682.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, что после вакцинации от коронавируса перед сном положил на тумбочку градусник."Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", — отметил Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".На этой неделе глава государства сделал прививку от COVID-19 — каким именно российским препаратом, в Кремле уточнять не стали. Это может быть одна из трех российских разработок — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак". Для вакцинации людей старше 60 лет одобрены только первые две. По инструкциям второй укол "Спутника V" необходимо делать через три недели, а "ЭпиВакКороны" — через две-три недели.По его словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никаких побочных эффектов после вакцинации у Путина не было, он чувствует себя хорошо.Как говорил российский лидер, после вакцинации от коронавируса он планирует больше ездить с визитами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/putin-1603014756.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, вакцинация, общество