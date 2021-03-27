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https://ria.ru/20210327/gradusnik-1603143653.html
Путин после прививки от COVID-19 перед сном положил градусник на тумбочку
Путин после прививки от COVID-19 перед сном положил градусник на тумбочку
Владимир Путин рассказал, что после вакцинации от коронавируса перед сном положил на тумбочку градусник. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T20:25
2021-03-27T21:01
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, что после вакцинации от коронавируса перед сном положил на тумбочку градусник."Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", — отметил Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".На этой неделе глава государства сделал прививку от COVID-19 — каким именно российским препаратом, в Кремле уточнять не стали. Это может быть одна из трех российских разработок — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак". Для вакцинации людей старше 60 лет одобрены только первые две. По инструкциям второй укол "Спутника V" необходимо делать через три недели, а "ЭпиВакКороны" — через две-три недели.По его словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никаких побочных эффектов после вакцинации у Путина не было, он чувствует себя хорошо.Как говорил российский лидер, после вакцинации от коронавируса он планирует больше ездить с визитами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/putin-1603014756.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, вакцинация, общество

Путин после прививки от COVID-19 перед сном положил градусник на тумбочку

20:25 27.03.2021 (обновлено: 21:01 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, что после вакцинации от коронавируса перед сном положил на тумбочку градусник.
"Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", — отметил Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".
На этой неделе глава государства сделал прививку от COVID-19 — каким именно российским препаратом, в Кремле уточнять не стали. Это может быть одна из трех российских разработок — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак". Для вакцинации людей старше 60 лет одобрены только первые две. По инструкциям второй укол "Спутника V" необходимо делать через три недели, а "ЭпиВакКороны" — через две-три недели.
По его словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никаких побочных эффектов после вакцинации у Путина не было, он чувствует себя хорошо.
Как говорил российский лидер, после вакцинации от коронавируса он планирует больше ездить с визитами.
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