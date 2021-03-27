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Актера из "Улиц разбитых фонарей" Горонока госпитализировали с инфарктом
Актера из "Улиц разбитых фонарей" Горонока госпитализировали с инфарктом
Актер Марк Горонок экстренно госпитализирован с обширным инфарктом, сообщил StarHit. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T11:29
2021-03-27T13:04
россия
марк горонок
общество
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Актер Марк Горонок экстренно госпитализирован с обширным инфарктом, сообщил StarHit.По информации СМИ, артист попал в больницу после того, как почувствовал сильные боли в груди и вызвал скорую. Сейчас Горонок находится в тяжелом состоянии."Ночью случился инфаркт, лежу в больнице, только телефон дали. Есть ничего не могу, правая рука не работает", — рассказал актер.Как отмечает издание, у артиста ранее уже диагностировали проблемы с сердцем. Сам Горонок полагает, что инфаркт произошел из-за стресса после конфликта с женой.Горонок родился в 1973 году. С 1993-го играет в театре и кино, наиболее известен по ролям в фильмах и сериалах "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Литейный", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Великолепная пятерка".
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россия, марк горонок, общество

Актера из "Улиц разбитых фонарей" Горонока госпитализировали с инфарктом

11:29 27.03.2021 (обновлено: 13:04 27.03.2021)
 
© Фото : аккаунт Марка Горонка в InstagramАктер и режиссер Марк Горонок
Актер и режиссер Марк Горонок - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Фото : аккаунт Марка Горонка в Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар РИА Новости. Актер Марк Горонок экстренно госпитализирован с обширным инфарктом, сообщил StarHit.
По информации СМИ, артист попал в больницу после того, как почувствовал сильные боли в груди и вызвал скорую. Сейчас Горонок находится в тяжелом состоянии.
"Ночью случился инфаркт, лежу в больнице, только телефон дали. Есть ничего не могу, правая рука не работает", — рассказал актер.
Как отмечает издание, у артиста ранее уже диагностировали проблемы с сердцем. Сам Горонок полагает, что инфаркт произошел из-за стресса после конфликта с женой.
Горонок родился в 1973 году. С 1993-го играет в театре и кино, наиболее известен по ролям в фильмах и сериалах "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Литейный", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Великолепная пятерка".
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 14:28
Мясников назвал неочевидный симптом инфаркта
 
РоссияМарк ГоронокОбщество
 
 
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