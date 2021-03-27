https://ria.ru/20210327/goronok-1603096722.html

Актера из "Улиц разбитых фонарей" Горонока госпитализировали с инфарктом

Актера из "Улиц разбитых фонарей" Горонока госпитализировали с инфарктом

Актер Марк Горонок экстренно госпитализирован с обширным инфарктом, сообщил StarHit. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T11:29

2021-03-27T11:29

2021-03-27T13:04

россия

марк горонок

общество

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Актер Марк Горонок экстренно госпитализирован с обширным инфарктом, сообщил StarHit.По информации СМИ, артист попал в больницу после того, как почувствовал сильные боли в груди и вызвал скорую. Сейчас Горонок находится в тяжелом состоянии."Ночью случился инфаркт, лежу в больнице, только телефон дали. Есть ничего не могу, правая рука не работает", — рассказал актер.Как отмечает издание, у артиста ранее уже диагностировали проблемы с сердцем. Сам Горонок полагает, что инфаркт произошел из-за стресса после конфликта с женой.Горонок родился в 1973 году. С 1993-го играет в театре и кино, наиболее известен по ролям в фильмах и сериалах "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Литейный", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Великолепная пятерка".

https://ria.ru/20210318/myasnikov-1601815290.html

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2021

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россия, марк горонок, общество