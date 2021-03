https://ria.ru/20210327/gorbachev-1603140860.html

Переводчик рассказал, какие фразы Горбачева поставили его в тупик

Переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко рассказал о трудностях профессии и вспомнил один из случаев, когда пришлось переводить на... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T19:47

2021-03-27T19:47

2021-03-27T19:51

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко рассказал о трудностях профессии и вспомнил один из случаев, когда пришлось переводить на английский язык непростой фразеологизм из речи бывшего советского лидера.Палажченко был переводчиком Горбачева в 1985-1991 годах, а также работал с министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе. В субботу он представил на международной ярмарке non/fiction свою книгу "Профессия и время. Записки переводчика-дипломата", которая вышла в конце прошлого года. В ней Палажченко рассказывает о начале своей карьеры и о работе синхронистом в ООН, вспоминает переговоры по разоружению и советско-американские саммиты, в которых принимал участие.Отвечая на вопросы во время презентации книги, он упомянул о тонкостях перевода устойчивых выражений, в том числе пословиц и поговорок."Иногда приходится переходить на ситуативный уровень, на уровень описания ситуации и даже указания на ситуацию", - отметил Палажченко, добавив, что это для переводчика преодолимые сложности."Самое трудное, конечно, это - так чаще бывает на протокольных мероприятиях, чем на государственных переговорах, - когда вдруг возникает какое-то слово типа "подснежник" или "хариус", или "подберезовик", перевода которого ты не знаешь, и не знаешь, как сказать", - сказал он.Переводчик Горбачева пояснил, что в таких случаях приходится "прибегать к переводу на уровне ситуации, надеясь, что дальше все прояснится"."Были случаи, когда мне помогали американские коллеги, таких случаев было два-три", - рассказал он, отметив, что возникали и аналогичные ситуации, когда он подсказывал коллегам из США.Палажченко рассказал, что подобные трудности в переводе преодолимы, с ними справлялись и он, и его коллеги, переводчики в советской делегации."Вот он (Горбачев - ред.) меня озадачил как-то: "Нельзя страну ломать через колено". По-моему, это очень яркий фразеологизм", - отметил переводчик экс-президента СССР.Говоря о том, как он перевёл эту фразу, Палажченко назвал английское выражение break the back.В своей книге он вспоминает о другом крылатом выражении, которое ему доводилось переводить: "дырка от бублика". На одном из раундов переговоров этот оборот использовал советский дипломат Юлий Квицинский. Палажченко перевел эти слова как the hole of the donut.

