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https://ria.ru/20210327/gorbachev-1603140860.html
Переводчик рассказал, какие фразы Горбачева поставили его в тупик
Переводчик рассказал, какие фразы Горбачева поставили его в тупик
Переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко рассказал о трудностях профессии и вспомнил один из случаев, когда пришлось переводить на... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T19:47
2021-03-27T19:51
павел палажченко
эдуард шеварднадзе
михаил горбачев
оон
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко рассказал о трудностях профессии и вспомнил один из случаев, когда пришлось переводить на английский язык непростой фразеологизм из речи бывшего советского лидера.Палажченко был переводчиком Горбачева в 1985-1991 годах, а также работал с министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе. В субботу он представил на международной ярмарке non/fiction свою книгу "Профессия и время. Записки переводчика-дипломата", которая вышла в конце прошлого года. В ней Палажченко рассказывает о начале своей карьеры и о работе синхронистом в ООН, вспоминает переговоры по разоружению и советско-американские саммиты, в которых принимал участие.Отвечая на вопросы во время презентации книги, он упомянул о тонкостях перевода устойчивых выражений, в том числе пословиц и поговорок."Иногда приходится переходить на ситуативный уровень, на уровень описания ситуации и даже указания на ситуацию", - отметил Палажченко, добавив, что это для переводчика преодолимые сложности."Самое трудное, конечно, это - так чаще бывает на протокольных мероприятиях, чем на государственных переговорах, - когда вдруг возникает какое-то слово типа "подснежник" или "хариус", или "подберезовик", перевода которого ты не знаешь, и не знаешь, как сказать", - сказал он.Переводчик Горбачева пояснил, что в таких случаях приходится "прибегать к переводу на уровне ситуации, надеясь, что дальше все прояснится"."Были случаи, когда мне помогали американские коллеги, таких случаев было два-три", - рассказал он, отметив, что возникали и аналогичные ситуации, когда он подсказывал коллегам из США.Палажченко рассказал, что подобные трудности в переводе преодолимы, с ними справлялись и он, и его коллеги, переводчики в советской делегации."Вот он (Горбачев - ред.) меня озадачил как-то: "Нельзя страну ломать через колено". По-моему, это очень яркий фразеологизм", - отметил переводчик экс-президента СССР.Говоря о том, как он перевёл эту фразу, Палажченко назвал английское выражение break the back.В своей книге он вспоминает о другом крылатом выражении, которое ему доводилось переводить: "дырка от бублика". На одном из раундов переговоров этот оборот использовал советский дипломат Юлий Квицинский. Палажченко перевел эти слова как the hole of the donut.
https://ria.ru/20210304/gorbachev-1600002684.html
https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599622613.html
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павел палажченко, эдуард шеварднадзе, михаил горбачев, оон, ссср

Переводчик рассказал, какие фразы Горбачева поставили его в тупик

19:47 27.03.2021 (обновлено: 19:51 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинГенеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко рассказал о трудностях профессии и вспомнил один из случаев, когда пришлось переводить на английский язык непростой фразеологизм из речи бывшего советского лидера.
Палажченко был переводчиком Горбачева в 1985-1991 годах, а также работал с министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе. В субботу он представил на международной ярмарке non/fiction свою книгу "Профессия и время. Записки переводчика-дипломата", которая вышла в конце прошлого года. В ней Палажченко рассказывает о начале своей карьеры и о работе синхронистом в ООН, вспоминает переговоры по разоружению и советско-американские саммиты, в которых принимал участие.
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Отвечая на вопросы во время презентации книги, он упомянул о тонкостях перевода устойчивых выражений, в том числе пословиц и поговорок.
"Иногда приходится переходить на ситуативный уровень, на уровень описания ситуации и даже указания на ситуацию", - отметил Палажченко, добавив, что это для переводчика преодолимые сложности.
"Самое трудное, конечно, это - так чаще бывает на протокольных мероприятиях, чем на государственных переговорах, - когда вдруг возникает какое-то слово типа "подснежник" или "хариус", или "подберезовик", перевода которого ты не знаешь, и не знаешь, как сказать", - сказал он.
Переводчик Горбачева пояснил, что в таких случаях приходится "прибегать к переводу на уровне ситуации, надеясь, что дальше все прояснится".
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"Были случаи, когда мне помогали американские коллеги, таких случаев было два-три", - рассказал он, отметив, что возникали и аналогичные ситуации, когда он подсказывал коллегам из США.
Палажченко рассказал, что подобные трудности в переводе преодолимы, с ними справлялись и он, и его коллеги, переводчики в советской делегации.
"Вот он (Горбачев - ред.) меня озадачил как-то: "Нельзя страну ломать через колено". По-моему, это очень яркий фразеологизм", - отметил переводчик экс-президента СССР.
Говоря о том, как он перевёл эту фразу, Палажченко назвал английское выражение break the back.
В своей книге он вспоминает о другом крылатом выражении, которое ему доводилось переводить: "дырка от бублика". На одном из раундов переговоров этот оборот использовал советский дипломат Юлий Квицинский. Палажченко перевел эти слова как the hole of the donut.
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