https://ria.ru/20210327/evrovidenie-1603071699.html

Лидер группы "Галасы ЗМеста" прокомментировал отстранение от Евровидения

Лидер группы "Галасы ЗМеста" прокомментировал отстранение от Евровидения

Лидер группы "Галасы Зместа", которая должна была представить Белоруссию на песенном конкурсе "Евровидение-2021", Дмитрий Бутаков заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T00:32

2021-03-27T00:32

2021-03-27T00:32

культура

евровидение-2021

белоруссия

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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Лидер группы "Галасы Зместа", которая должна была представить Белоруссию на песенном конкурсе "Евровидение-2021", Дмитрий Бутаков заявил РИА Новости, что отстранение от участия в конкурсе не стало сюрпризом, новая песня была своеобразным "ответом" на ситуацию с предыдущей.Ранее организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. Песня была удалена с YouTube-канала конкурса. Организатор нацотбора на конкурс государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания" заявил РИА Новости в пятницу, что новая песня для конкурса от Белоруссии выбрана и будет направлена в итоговом, сведенном виде в ЕВС. Однако уже вечером ЕВС заявил, что Белоруссия не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, также нарушает правила конкурса, которые "гарантируют, что конкурс не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется"."Нет, это решение не стало неожиданностью. Сюрприза не получилось, с сюрпризами у них вяло, они в последнее время очень стандартно действуют", - заявил лидер группы. Музыкант рассказал, что новая песня для Евровидения была "про зайчика, лисичку, домашних курочек". "Это песня-басня… Написана была специально", - отметил он, подчеркнув, что ее смысл очень очевиден. Бутаков отметил, что "когда встала задача написать новую песню, написали сразу две, и они обе - как бы ответ на ту песню, которую не приняли (первой – ред.)". "Мы не писали песню для того, чтобы попасть на конкурс "Евровидение", - подчеркнул собеседник. Он обратил внимание на то, как быстро организаторы конкурса отреагировали на новую песню от Белоруссии, получив позавчера только ее текст.Лидер группы считает, что в ситуации с участием Белоруссии в конкурсе в этом году "налицо двойные стандарты", поскольку в предыдущие годы в Евровидении участвовали песни и с конкретным политическим содержанием. "Мне странно, чего так испугались (организаторы конкурса – ред.)", - сказал он.Бутаков заявил, что несмотря на то, что группа не едет на конкурс, своим участием в национальном отборе музыканты довольны. Он отметил, что по большому счету группа особо и не планировала ехать в Роттердам, особенно в условиях пандемии и карантинных мер, а хотела узнать отношение к своему творчеству со стороны людей."Главное было (узнать) – проявят люди интерес или нет к песне и вообще к тому, что мы делаем. Проявили, и еще какой", - сказал собеседник, заметив, что число фанатов у группы после истории с поездкой на Евровидение "кратно увеличилось" и музыканты получают от них поддержку. Вместе с тем, по его словам, группа вряд ли будет в последующие годы участвовать в отборе на конкурс.Ранее белорусская оппозиция запустила кампанию по исключению "Белтелерадиокомпании" из Европейского вещательного союза и отстранения от песенного конкурса "Евровидение". Медиахолдинг подвергается критике со стороны оппозиции из-за характера освещения протестов, начавшихся в августе 2020 года после президентских выборов в Белоруссии, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов у стен офиса компании проходили акции против ее информационной политики, часть сотрудников объявили о забастовке. Позже ряд сотрудников уволились. В свою очередь в сентябре руководство холдинга заявляло, что некоторые сотрудники уволились из-за поступавших в их адрес и членов их семей угроз.

https://ria.ru/20210326/evrovidenie-1603067798.html

https://ria.ru/20210318/kipiani-1601812406.html

https://ria.ru/20210325/manizha-1602813370.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение-2021, белоруссия