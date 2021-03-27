https://ria.ru/20210327/elka-1602937284.html
У певицы Елки вышел весенний трек "Выдохни"
У певицы Елки вышел весенний трек "Выдохни"
Поп-певица Елка (Елизавета Иванцив) презентовала на всех цифровых платформах новый весенний трек "Выдохни" и mood-video на него. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T00:41
2021-03-27T00:41
2021-03-27T00:41
культура
музыка
новости культуры
елка (елизавета иванцив)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Поп-певица Елка (Елизавета Иванцив) презентовала на всех цифровых платформах новый весенний трек "Выдохни" и mood-video на него. Слова и музыку написал композитор Егор Солодовников. Ранее он создал для исполнительницы хит "Прованс" (2011), получивший "Золотой граммофон". Поклонники положительно оценили новую работу Елки. "Очень крутая песня. Легкая весенняя спасибо за то, что вы делаете", "С красивой премьерой", — прокомментировали пользователи.
https://ria.ru/20210306/loboda-1600056078.html
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музыка, новости культуры, елка (елизавета иванцив)