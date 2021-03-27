https://ria.ru/20210327/elektrichka-1603100465.html

В Москве электричка насмерть сбила двух человек

В Москве электричка насмерть сбила двух человек

Три человека попали под электричку на станции Покровское в Москве, двое из них скончались, проводится проверка, сообщила журналистам руководитель пресс-службы... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T12:10

2021-03-27T12:10

2021-03-27T15:31

московская межрегиональная транспортная прокуратура

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Три человека попали под электричку на станции Покровское в Москве, двое из них скончались, проводится проверка, сообщила журналистам руководитель пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова."В субботу в 5:30 три человека получили травмы на станции Покровское. Они пытались подняться на платформу и не слышали приближающийся поезд. Мужчина и женщина погибли на месте, третьему пострадавшему медицинская помощь не потребовалась", — сказала Короткова.Кроме того, по ее словам, накануне, 26 марта, в 23:00 в электропоезде сообщением Чехов — Царицыно на крыше между первым и вторым вагонами были обнаружены подростки. Один из них от удара током получил травму, несовместимую с жизнью, другой от госпитализации отказался.Короткова пояснила, что сейчас по всем фактам проводится проверка. Проведение проверки поручено Московско-Курской транспортной прокуратуре. По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.В связи с произошедшим Московская межрегиональная транспортная прокуратура напомнила о необходимости соблюдать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20210324/dtp-1602675607.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская межрегиональная транспортная прокуратура, москва, происшествия