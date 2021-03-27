https://ria.ru/20210327/egipet-1603097677.html
Число погибших при обрушении дома в Египте достигло пяти
Число погибших при обрушении дома в Египте достигло пяти
Число погибших в результате обрушения жилого 10-этажного здания на востоке египетской столицы Каира возросло до пяти, 24 человека пострадали, пишет египетская... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T11:43
2021-03-27T11:43
2021-03-27T11:58
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения жилого 10-этажного здания на востоке египетской столицы Каира возросло до пяти, 24 человека пострадали, пишет египетская газета Al-Ahram.Ранее сообщалось о трех жертвах и 23 пострадавших.Согласно изданию, пострадавшие в результате произошедшего рано утром в субботу инцидента были доставлены в больницу. Ведется поиск людей под завалами.Сообщается, что на место прошествии прибыл губернатор города, он поручил сформировать комиссию, которая обследует прилегающие здания, чтобы определить их состояние, насколько они были затронуты обрушением.По данным телеканала Sky News Arabia, в здании на первых трех этажах находилась швейная фабрика и склад тканей. Всего в доме проживало более 100 человек. Отмечается, что многие сотрудники фабрики тоже жили в доме. Согласно свидетельствам очевидцев, за два дня до обрушения на здании появилась трещина - несколько жильцов покинули здание, но большая часть осталась.Прокуратура ведет расследование причин инцидента.
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каир (город), в мире
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Число погибших в результате обрушения жилого 10-этажного здания на востоке египетской столицы Каира
возросло до пяти, 24 человека пострадали, пишет египетская газета Al-Ahram
.
Ранее сообщалось о трех жертвах и 23 пострадавших.
Согласно изданию, пострадавшие в результате произошедшего рано утром в субботу инцидента были доставлены в больницу. Ведется поиск людей под завалами.
Сообщается, что на место прошествии прибыл губернатор города, он поручил сформировать комиссию, которая обследует прилегающие здания, чтобы определить их состояние, насколько они были затронуты обрушением.
По данным телеканала Sky News Arabia
, в здании на первых трех этажах находилась швейная фабрика и склад тканей. Всего в доме проживало более 100 человек. Отмечается, что многие сотрудники фабрики тоже жили в доме. Согласно свидетельствам очевидцев, за два дня до обрушения на здании появилась трещина - несколько жильцов покинули здание, но большая часть осталась.
Прокуратура ведет расследование причин инцидента.