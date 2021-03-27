https://ria.ru/20210327/dzhigurda-1602764255.html

Биография Никиты Джигурды

Биография Никиты Джигурды

Актер театра и кино Никита Борисович Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве (Украина). РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T00:55

2021-03-27T00:55

2021-03-27T00:55

никита джигурда

киев

справки

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Актер театра и кино Никита Борисович Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве (Украина).После окончания школы учился в Киевском институте физической культуры, входил в сборную Украины по гребле на каноэ.В 1987 году окончил Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина (курс Евгения Симонова). С 1987 года работал в Новом драматическом театре, Театре Рубена Симонова, театре "У Никитских ворот", а также в Театре Луны.В Новом драматическом театре он играл Геракла в постановке "Седьмой подвиг Геракла" по пьесе Михаила Рощина, в Театре имени Рубена Симонова был занят в спектакле "Смеяться право не грешно" по пьесам Антона Чехова. В Театре "У Никитских ворот" исполнял роль Александра Кулешова в спектакле по неоконченной прозе Владимира Высоцкого "Роман о девочках", в Театре Луны – Царя Трапезондского в постановке "Византия" по Николаю Гумилеву.Джигурда также был занят в антрепризных постановках. В частности, в 2011 году он вместе с Марией Порошиной играл в комедийном спектакле "Урок любви по-французски" по пьесе Раффи Шафта. В кино Никита Джигурда начал сниматься в 1987 году, исполнив главную роль в исторической драме "Раненые камни" режиссера Николая Засеева-Руденко. Затем он сыграл роли в историческом сериале "Откровение Иоанна Первопечатника" (1991), драме "Счастливого рождества в Париже! или Банда лесбиянок" (1991), криминальном фильме "Винт" (1993), в последнем из них Джигурда выступил одновременно как автор и исполнитель песен. Его вокал также звучит в украинском боевике "Европейский конвой" (2003). В 1993 году Никита Джигурда дебютировал как режиссер и сценарист и снял совместно со Станиславом Гайдуком картину "Супермен поневоле, или Эротический мутант" (1993), где исполнил главную роль. В 1990-х годах актер сыграл главные роли в трилогии режиссера Евгения Матвеева "Любить по-русски" (1995, 1996, 1999) и биографическом историческом сериале Владимира Краснопольского и Валерия Ускова "Ермак" (1995). В этот период он также снимался в историческом сериале "Под знаком Скорпиона" (1995) и приключенческом боевике "Тонкая штучка" (1999).В 2000-х годах Джигурда исполнил главные роли в украинской исторической драме "Молитва о гетмане Мазепе" (2001) и криминальном фильме "Когда боги уснули" (2006), снятом мотивам рассказа Льва Толстого "Холстомер". Он также снимался в сериалах "Смотрящий вниз" (2002), "Безумие: Вызов и борьба" (2005), "Инспектор Купер" (2012), фильмах "Владимирский централ" (2005), "Распятые" (2007), "30 свиданий" (2015), "Что творят мужчины-2" (2015) и др.Среди его ролей последних лет – роль Супермена в комедии "Любовницы" (2019).Всего Никита Джигурда сыграл более 20 киноролей.Артист принимал участие в озвучивании анимационных фильмов "Комино" (1990), "Нико: Путь к звездам" (2008), а также российской версии датского мультфильма "Ронал-Варвар" (2011).Джигурда выступал на эстраде как бард, записал несколько песенных альбомов - "Хулиган я, хулиган", "Гласность", "Раздвигая горизонты", "Лунная женщина" и др.Он известен как поэт. Джигурда выпустил сборники стихов "Совершенствуя Вечность..." (2006), "Любить по-русски значит падать... в Небо" (2007), а также "Вертикаль русского мата. Батарейка Бога" (2012). За первый из них – "Совершенствуя Вечность" – в 2007 году он был награжден Национальной литературной премией "Золотое перо Руси". Джигурда принимает участие в различных телепроектах и шоу.В 2007 году участвовал в телешоу "Танцы на льду. Бархатный сезон", где выступал в паре с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Мариной Анисиной, которая впоследствии стала его женой. Никита Джигурда – заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР (1987). В 2008 году ему было присвоено звание Народный артист Чеченской Республики. Никита Джигурда с февраля 2021 года вновь женат на фигуристке Мариной Анисиной, в браке с которой он был с 2008 по 2016 год. Семья воспитывает сына Мика-Анжеля Криста и дочь Эву-Владу. У актера есть сын Владимир от артистки Марины Есипенко, двое сыновей от брака с Яной Павелковской – Артемий и Илья. Старший брат Никиты Джигурды – Сергей Джигурда – актер театра и кино, автор и исполнитель собственных песен. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никита джигурда, киев, справки