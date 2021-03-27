https://ria.ru/20210327/dtp-1603148394.html

На юге Москвы автомобиль сбил двух человек

На юге Москвы автомобиль сбил двух человек

Автомобиль сбил двух человек на Задонском проезде в Москве, решается вопрос о госпитализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T21:38

2021-03-27T21:38

2021-03-27T21:38

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Автомобиль сбил двух человек на Задонском проезде в Москве, решается вопрос о госпитализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД"Наезд на двух пешеходов, предварительно у обоих закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, решается вопрос о госпитализации", - сообщили в пресс-службе.Уточняется, что водитель на месте, проводится проверка.

https://ria.ru/20210326/dtp-1603058496.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия