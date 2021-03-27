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Украинские силовики обстреляли пригород Донецка из миномета
Украинские силовики обстреляли пригород Донецка из миномета
Украинские силовики обстреляли село Веселое в пригороде Донецка, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T08:22
2021-03-27T15:08
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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Веселое в пригороде Донецка, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ДНР, противник выпустил 16 мин калибра 120 миллиметров.Накануне ВСУ заявили о гибели четырех военных при обстреле населенного пункта Шумы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.В Донбассе с июля 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

Украинские силовики обстреляли пригород Донецка из миномета

08:22 27.03.2021 (обновлено: 15:08 27.03.2021)
 
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Веселое в пригороде Донецка, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ДНР, противник выпустил 16 мин калибра 120 миллиметров.
Накануне ВСУ заявили о гибели четырех военных при обстреле населенного пункта Шумы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
В Донбассе с июля 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Ополченцы Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 17:27
В ДНР жертвами обстрелов за неделю стали три человека
 
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