https://ria.ru/20210327/donetsk-1603084669.html

Украинские силовики обстреляли пригород Донецка из миномета

Украинские силовики обстреляли пригород Донецка из миномета

Украинские силовики обстреляли село Веселое в пригороде Донецка, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T08:22

2021-03-27T08:22

2021-03-27T15:08

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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Веселое в пригороде Донецка, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ДНР, противник выпустил 16 мин калибра 120 миллиметров.Накануне ВСУ заявили о гибели четырех военных при обстреле населенного пункта Шумы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.В Донбассе с июля 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210326/dnr-1603019422.html

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донецкая народная республика

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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире