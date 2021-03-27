https://ria.ru/20210327/deltalet-1603142877.html
В Челябинской области при падении дельталета погиб пилот
В Челябинской области при падении дельталета погиб пилот
Дельталет упал в субботу в Кусинском районе Челябинской области, управлявший им житель Челябинска погиб, сообщила Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T20:13
2021-03-27T20:13
2021-03-27T20:32
челябинск
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603144004_0:105:1024:681_1920x0_80_0_0_04facedae4adc1f904d58ed69355f0fd.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 27 мар – РИА Новости. Дельталет упал в субботу в Кусинском районе Челябинской области, управлявший им житель Челябинска погиб, сообщила Уральская транспортная прокуратура."В субботу в районе поселка Александровка Кусинского района Челябинской области произошло падение дельталета под управлением 45-летнего жителя Челябинска. Пилот от полученных травм скончался. Обстоятельства происшедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, уточняется в сообщении.Для координации действий правоохранительных органов на место выехал Златоустовский транспортный прокурор. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20201108/katastrofa-1583577202.html
челябинск
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603144004_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_803ffded61f25fa261eaec96af6ce640.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, челябинская область, происшествия