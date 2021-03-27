https://ria.ru/20210327/deltalet-1603142877.html

В Челябинской области при падении дельталета погиб пилот

В Челябинской области при падении дельталета погиб пилот

Дельталет упал в субботу в Кусинском районе Челябинской области, управлявший им житель Челябинска погиб, сообщила Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T20:13

2021-03-27T20:13

2021-03-27T20:32

челябинск

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 мар – РИА Новости. Дельталет упал в субботу в Кусинском районе Челябинской области, управлявший им житель Челябинска погиб, сообщила Уральская транспортная прокуратура."В субботу в районе поселка Александровка Кусинского района Челябинской области произошло падение дельталета под управлением 45-летнего жителя Челябинска. Пилот от полученных травм скончался. Обстоятельства происшедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, уточняется в сообщении.Для координации действий правоохранительных органов на место выехал Златоустовский транспортный прокурор. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201108/katastrofa-1583577202.html

челябинск

челябинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, челябинская область, происшествия