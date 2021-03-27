https://ria.ru/20210327/delo-1603082124.html

Мужчина подобрал полмиллиона рублей на улице и стал фигурантом дела

Мужчина подобрал полмиллиона рублей на улице и стал фигурантом дела

Уголовное дело возбуждено по факту похищения полумиллиона рублей, которые житель столицы потерял во время выбрасывания мусора, об этом сообщает АГН "Москва" со... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T06:29

2021-03-27T06:29

2021-03-27T14:59

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту похищения полумиллиона рублей, которые житель столицы потерял во время выбрасывания мусора, об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, в середине марта в полицию обратился 60-летний мужчина, который рассказал, что выронил из кармана 525 тысяч рублей, выбрасывая мусор.Вернувшись в свой офис, он обнаружил пропажу, после чего просмотрел записи с камер наблюдения. На них мужчина увидел, что незнакомый человек поднял его деньги и ушел.В четверг по данному факту было возбуждено уголовное дело о краже, личность подозреваемого в настоящий момент устанавливается.

https://ria.ru/20210309/karshering-1600474034.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия