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Мужчина подобрал полмиллиона рублей на улице и стал фигурантом дела
Мужчина подобрал полмиллиона рублей на улице и стал фигурантом дела
Уголовное дело возбуждено по факту похищения полумиллиона рублей, которые житель столицы потерял во время выбрасывания мусора, об этом сообщает АГН "Москва" со... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T06:29
2021-03-27T06:29
2021-03-27T14:59
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту похищения полумиллиона рублей, которые житель столицы потерял во время выбрасывания мусора, об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, в середине марта в полицию обратился 60-летний мужчина, который рассказал, что выронил из кармана 525 тысяч рублей, выбрасывая мусор.Вернувшись в свой офис, он обнаружил пропажу, после чего просмотрел записи с камер наблюдения. На них мужчина увидел, что незнакомый человек поднял его деньги и ушел.В четверг по данному факту было возбуждено уголовное дело о краже, личность подозреваемого в настоящий момент устанавливается.
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москва, происшествия
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено по факту похищения полумиллиона рублей, которые житель столицы
потерял во время выбрасывания мусора, об этом сообщает АГН "Москва"
со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в середине марта в полицию обратился 60-летний мужчина, который рассказал, что выронил из кармана 525 тысяч рублей, выбрасывая мусор.
Вернувшись в свой офис, он обнаружил пропажу, после чего просмотрел записи с камер наблюдения. На них мужчина увидел, что незнакомый человек поднял его деньги и ушел.
В четверг по данному факту было возбуждено уголовное дело о краже, личность подозреваемого в настоящий момент устанавливается.