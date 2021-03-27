https://ria.ru/20210327/dalay_lama-1603098224.html

Далай-лама и российские студенты обсудят "Мир в эпоху перемен"

Далай-лама и российские студенты обсудят "Мир в эпоху перемен"

Далай-лама ответит на вопросы студентов пяти российских университетов о "Мире в эпоху перемен", а проведет онлайн-встречу 29 марта заслуженный деятель науки РФ, РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T11:57

2021-03-27T11:57

2021-03-27T12:37

религия и мировоззрение

религия

татьяна черниговская

буда бадмаев

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама ответит на вопросы студентов пяти российских университетов о "Мире в эпоху перемен", а проведет онлайн-встречу 29 марта заслуженный деятель науки РФ, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская."Поговорить с мудрецом""Это будет первая встреча студентов МГУ, СПбГУ, Калмыцкого, Бурятского и Тувинского государственных университетов с Далай-ламой. Встреча с интеллектуальным лидером такого уровня – невероятное событие. Учитывая, что мир находится на цивилизационном и природном переломе, нужно подумать о том, кто мы и куда идем, зачем живем, что происходит с природой, какую ответственность несем. Ведь пандемия коронавируса – просто катализатор. И градус напряжения опасно растет. Важно поговорить с мудрецом", - сказала РИА Новости Черниговская.По ее словам, значим сам факт, что молодых людей сегодня заботят глубокие вопросы, что они "задумываются не только о сиюминутных вещах". "В этом мире им жить после перемен, им решать эти проблемы… А для меня – честь вести такую встречу, это важно и с человеческой точки зрения: Его Святейшество – личность огромного масштаба", - добавила она."От человека до комара"До начала пандемии Далай-лама много путешествовал по миру и беседовал со студентам разных стран, называя их "поколением XXI века", в руки которого будет передана планета. Но в последний год, находясь на карантине, буддийский духовный лидер проводит встречи в режиме онлайн. "Воспользовавшись этой возможностью, мы попросили духовного лидера встретиться со студентами российских университетов. Согласие Его Святейшества стало для них настоящим подарком", - рассказывает РИА Новости один из организаторов встречи, директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина.Организаторы встречи видят в ней "возможность обратить внимание ребят на то, что и в эпоху технического прогресса и повышенного внимания к материальной стороне жизни, главными ценностями человека по-прежнему должны оставаться любовь, сострадание и готовность прийти на помощь другому". Ведь для Далай-ламы развитие сострадания ко всем формам жизни, "от человека до комара", - одна из ключевых духовных практик.Трансляция встречи российских студентов с Далай-ламой начнется 29 марта с 6.30 мск на сайте "Сохраним Тибет".Организатором встречи наряду с фондом "Сохраним Тибет" выступил также Центр тибетской культуры и информации (Москва).Научное взаимодействиеВсю жизнь Далай-лама, по собственному признанию, интересуется и занимается наукой. В детстве он эмпирическим путем проверял, как устроены игрушки, и вот уже более 30 лет встречается и ведет регулярные диалоги с учеными из разных стран – нейробиологами, психологами, астрофизиками, математиками, генетиками. Темами дискуссий становятся происхождение мира, идея о существовании множества параллельных вселенных, устройство сознания и природа человека.В последние годы Далай-лама непосредственно участвует в развитии взаимодействия буддийских ученых с ведущими специалистами из России, особенно в таких областях как нейрофизиология, физика, биология, генетика, философия и психология. В 2019 году российские ученые открыли Центр исследований медитации и измененных состояний сознания на базе буддийских монастырей на юге Индии. Руководитель уникального проекта - академик Святослав Медведев - известный физиолог, более четверти века возглавлявший Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН.А первая концептуальная встреча российских ученых с буддийскими коллегами во главе с Далай-ламой прошла в августе 2017 года в Дели и была посвящена природе сознания. Уже в 2018 году в Дхарамсале состоялась вторая встреча, на которой обе стороны решили развивать сотрудничество и реализовывать совместные проекты. С российской стороны, помимо академика Медведева, в состоявшихся научных дискуссиях принимали участие такие известные специалисты, как доктор биологических и филологических наук нейролингвист Татьяна Черниговская, член-корреспондент РАН и РАМН нейробиолог Константин Анохин, руководитель Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академик Николай Янковский, профессор МГУ, заведующий лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов Александр Каплан.Далай-лама XIVБуддисты считают Далай-ламу (в переводе — "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары - Будды сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол.После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден покинуть родину и обосноваться в Индии. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.Россию Далай-лама XIV посещал несколько раз с краткосрочными поездками. Последняя из них, в Калмыкию в 2004 году, была однодневной. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом. Однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая.Буддизм в РоссииБуддизм - древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках - среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является Далай-лама.Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первой из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России). А в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан.По словам настоятеля Петербургского дацана Гунзэчойнэй ширээтэ ламы Буды Бадмаева (Буддийская традиционная сангха России), родоначальниками буддизма в Европе были именно российские буддисты.

https://ria.ru/20201107/dalay_lama-1583557232.html

https://ria.ru/20201107/dalay_lama-1583556727.html

https://ria.ru/20201107/buddizm-1583484229.html

https://ria.ru/20201107/dalay-lama-1583535346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, татьяна черниговская , буда бадмаев