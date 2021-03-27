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США обвинили Китай в отказе от западных брендов
США обвинили Китай в отказе от западных брендов
Китай на государственном уровне бойкотирует иностранные компании, которые отказались использовать выращиваемый уйгурами хлопок из Синьцзяна. Об этом сообщил... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T17:14
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Китай на государственном уровне бойкотирует иностранные компании, которые отказались использовать выращиваемый уйгурами хлопок из Синьцзяна. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Госдепа Джалину Портер.По ее словам, интернет-пользователи запустили информационную кампанию, курируемую Пекином и направленную на дискредитацию иностранных фирм по производству одежды.Так, в китайских соцсетях распространяются призывы отказаться от брендов одежды H&amp;M, Nike и Adidas, которые перестали закупать синьцзяньский хлопок, посчитав его производство рабским трудом. В начале февраля в западной прессе появились очередные сообщения о жестоком обращении властей Китая с уйгурами. На этот раз в речь шла о систематических изнасилованиях уйгурских женщин в так называемых лагерях перевоспитания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.МИД Китая назвал материал, основанный на показаниях нескольких бывших заключенных и одного охранника, фальшивкой. Представитель министерства Ван Веньбинь заявил, что в стране нет системного насилия против женщин.&nbsp;
https://ria.ru/20210327/sintszyan-1603125828.html
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353
60
h&m, мид кнр, adidas ag, пекин, китай, сша, в мире

США обвинили Китай в отказе от западных брендов

17:14 27.03.2021
 
CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of Commerce
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Китай на государственном уровне бойкотирует иностранные компании, которые отказались использовать выращиваемый уйгурами хлопок из Синьцзяна. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Госдепа Джалину Портер.
По ее словам, интернет-пользователи запустили информационную кампанию, курируемую Пекином и направленную на дискредитацию иностранных фирм по производству одежды.
Шанхай - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 16:54
Китай ввел санкции против физических лиц и компаний из США и Канады
Так, в китайских соцсетях распространяются призывы отказаться от брендов одежды H&M, Nike и Adidas, которые перестали закупать синьцзяньский хлопок, посчитав его производство рабским трудом.
"Это равносильно корпоративному и потребительскому бойкоту", — подчеркнула Портер.
В начале февраля в западной прессе появились очередные сообщения о жестоком обращении властей Китая с уйгурами. На этот раз в речь шла о систематических изнасилованиях уйгурских женщин в так называемых лагерях перевоспитания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.
МИД Китая назвал материал, основанный на показаниях нескольких бывших заключенных и одного охранника, фальшивкой. Представитель министерства Ван Веньбинь заявил, что в стране нет системного насилия против женщин. 
Площадь Тяньаньмэнь в центре Пекина - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 16:22
В Китае заявили о введении ответных санкций против США и Канады
 
H&MМИД КНРAdidas AGПекинКитайСШАВ мире
 
 
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