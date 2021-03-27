https://ria.ru/20210327/brendy-1603127555.html

США обвинили Китай в отказе от западных брендов

США обвинили Китай в отказе от западных брендов

Китай на государственном уровне бойкотирует иностранные компании, которые отказались использовать выращиваемый уйгурами хлопок из Синьцзяна. Об этом сообщил... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T17:14

2021-03-27T17:14

2021-03-27T17:14

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Китай на государственном уровне бойкотирует иностранные компании, которые отказались использовать выращиваемый уйгурами хлопок из Синьцзяна. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Госдепа Джалину Портер.По ее словам, интернет-пользователи запустили информационную кампанию, курируемую Пекином и направленную на дискредитацию иностранных фирм по производству одежды.Так, в китайских соцсетях распространяются призывы отказаться от брендов одежды H&M, Nike и Adidas, которые перестали закупать синьцзяньский хлопок, посчитав его производство рабским трудом. В начале февраля в западной прессе появились очередные сообщения о жестоком обращении властей Китая с уйгурами. На этот раз в речь шла о систематических изнасилованиях уйгурских женщин в так называемых лагерях перевоспитания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.МИД Китая назвал материал, основанный на показаниях нескольких бывших заключенных и одного охранника, фальшивкой. Представитель министерства Ван Веньбинь заявил, что в стране нет системного насилия против женщин.

https://ria.ru/20210327/sintszyan-1603125828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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