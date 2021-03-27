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Мошенники придумали новую схему обмана пользователей сервиса BlaBlaCar
Мошенники придумали новую схему обмана пользователей сервиса BlaBlaCar
Мошенники для хищений средств банковских клиентов стали охотиться на них через сервис BlaBlaCar, и если жертва нарушает правила пользования, злоумышленник может РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T09:05
2021-03-27T12:36
blablacar
лаборатория касперского
общество
происшествия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мошенники для хищений средств банковских клиентов стали охотиться на них через сервис BlaBlaCar, и если жертва нарушает правила пользования, злоумышленник может списать все средства с ее карты.Как выяснило агентство, одна девушка нашла водителя на BlaBlaCar, чтобы передать посылку в другой город. Он попросил аванс, и клиентка перевела ему 1400 рублей. После мужчина сказал, что это много, но сдачу он вернет ей не обратно на карту, а через сам сервис, поскольку "так надежнее". Затем мужчина прислал ссылку с логотипом приложения, где нужно ввести данные карты и код CVV. Девушка испугалась и не стала этого делать.Эксперты подтвердили РИА Новости, что это была попытка похитить средства с банковской карты клиента. Во-первых, условия пользования приложением запрещают водителям просить аванс, указал партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Вячеслав Шляго. Во-вторых, сервис может вернуть сбор за услуги только в случае отмены поездки по вине перевозчика. "И это делается в самом приложении — для этого не требуется переходить по ссылкам на сторонние сайты", — заявила директор Центра финансовой культуры Елена Феоктистова.По словам главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, эта мошенническая схема появилась несколько месяцев назад и при ней сам сервис не взламывают. "Злоумышленники создают отдельную страницу в интернете, чаще всего с похожим дизайном и именем сайта. Именно на него перенаправляется жертва", — уточнил Голованов.По словам эксперта проекта ОНФ "За права заемщиков" Михаила Алексеева, если мошенник получит данные и коды карты, сможет списать все имеющиеся на ней деньги. Однако, как заявил директор по маркетингу BlaBlaCar Михаил Добров, если следовать элементарным правилам безопасности сервиса, то вероятность быть обманутыми мошенниками исключена."Непосредственно в процессе бронирования места у водителя-попутчика мы несколько раз предупреждаем пользователей о том, что нельзя совершать предоплату поездки (всплывающий pop-up), предоставлять попутчикам платежные данные и обсуждать детали поездки в других мессенджерах", — заявил он.Представитель компании отдельно подчеркнул, что через BlaBlaCar запрещено передавать посылки.
https://ria.ru/20210327/znakomstva-1603076683.html
https://ria.ru/20210324/zaschita-1602550282.html
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60
blablacar, лаборатория касперского, общество, происшествия

Мошенники придумали новую схему обмана пользователей сервиса BlaBlaCar

09:05 27.03.2021 (обновлено: 12:36 27.03.2021)
 
© Depositphotos / rachwalДевушка за рулем автомобиля
Девушка за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Depositphotos / rachwal
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мошенники для хищений средств банковских клиентов стали охотиться на них через сервис BlaBlaCar, и если жертва нарушает правила пользования, злоумышленник может списать все средства с ее карты.
Как выяснило агентство, одна девушка нашла водителя на BlaBlaCar, чтобы передать посылку в другой город. Он попросил аванс, и клиентка перевела ему 1400 рублей. После мужчина сказал, что это много, но сдачу он вернет ей не обратно на карту, а через сам сервис, поскольку "так надежнее". Затем мужчина прислал ссылку с логотипом приложения, где нужно ввести данные карты и код CVV. Девушка испугалась и не стала этого делать.
Смартфон с приложением для знакомств - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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Эксперты подтвердили РИА Новости, что это была попытка похитить средства с банковской карты клиента. Во-первых, условия пользования приложением запрещают водителям просить аванс, указал партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Вячеслав Шляго. Во-вторых, сервис может вернуть сбор за услуги только в случае отмены поездки по вине перевозчика.
"И это делается в самом приложении — для этого не требуется переходить по ссылкам на сторонние сайты", — заявила директор Центра финансовой культуры Елена Феоктистова.
По словам главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, эта мошенническая схема появилась несколько месяцев назад и при ней сам сервис не взламывают.
"Злоумышленники создают отдельную страницу в интернете, чаще всего с похожим дизайном и именем сайта. Именно на него перенаправляется жертва", — уточнил Голованов.
По словам эксперта проекта ОНФ "За права заемщиков" Михаила Алексеева, если мошенник получит данные и коды карты, сможет списать все имеющиеся на ней деньги. Однако, как заявил директор по маркетингу BlaBlaCar Михаил Добров, если следовать элементарным правилам безопасности сервиса, то вероятность быть обманутыми мошенниками исключена.
"Непосредственно в процессе бронирования места у водителя-попутчика мы несколько раз предупреждаем пользователей о том, что нельзя совершать предоплату поездки (всплывающий pop-up), предоставлять попутчикам платежные данные и обсуждать детали поездки в других мессенджерах", — заявил он.
Представитель компании отдельно подчеркнул, что через BlaBlaCar запрещено передавать посылки.
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