https://ria.ru/20210327/blablacar-1603085853.html

Мошенники придумали новую схему обмана пользователей сервиса BlaBlaCar

Мошенники придумали новую схему обмана пользователей сервиса BlaBlaCar

Мошенники для хищений средств банковских клиентов стали охотиться на них через сервис BlaBlaCar, и если жертва нарушает правила пользования, злоумышленник может РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T09:05

2021-03-27T09:05

2021-03-27T12:36

blablacar

лаборатория касперского

общество

происшествия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мошенники для хищений средств банковских клиентов стали охотиться на них через сервис BlaBlaCar, и если жертва нарушает правила пользования, злоумышленник может списать все средства с ее карты.Как выяснило агентство, одна девушка нашла водителя на BlaBlaCar, чтобы передать посылку в другой город. Он попросил аванс, и клиентка перевела ему 1400 рублей. После мужчина сказал, что это много, но сдачу он вернет ей не обратно на карту, а через сам сервис, поскольку "так надежнее". Затем мужчина прислал ссылку с логотипом приложения, где нужно ввести данные карты и код CVV. Девушка испугалась и не стала этого делать.Эксперты подтвердили РИА Новости, что это была попытка похитить средства с банковской карты клиента. Во-первых, условия пользования приложением запрещают водителям просить аванс, указал партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Вячеслав Шляго. Во-вторых, сервис может вернуть сбор за услуги только в случае отмены поездки по вине перевозчика. "И это делается в самом приложении — для этого не требуется переходить по ссылкам на сторонние сайты", — заявила директор Центра финансовой культуры Елена Феоктистова.По словам главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, эта мошенническая схема появилась несколько месяцев назад и при ней сам сервис не взламывают. "Злоумышленники создают отдельную страницу в интернете, чаще всего с похожим дизайном и именем сайта. Именно на него перенаправляется жертва", — уточнил Голованов.По словам эксперта проекта ОНФ "За права заемщиков" Михаила Алексеева, если мошенник получит данные и коды карты, сможет списать все имеющиеся на ней деньги. Однако, как заявил директор по маркетингу BlaBlaCar Михаил Добров, если следовать элементарным правилам безопасности сервиса, то вероятность быть обманутыми мошенниками исключена."Непосредственно в процессе бронирования места у водителя-попутчика мы несколько раз предупреждаем пользователей о том, что нельзя совершать предоплату поездки (всплывающий pop-up), предоставлять попутчикам платежные данные и обсуждать детали поездки в других мессенджерах", — заявил он.Представитель компании отдельно подчеркнул, что через BlaBlaCar запрещено передавать посылки.

https://ria.ru/20210327/znakomstva-1603076683.html

https://ria.ru/20210324/zaschita-1602550282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

blablacar, лаборатория касперского, общество, происшествия