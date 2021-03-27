https://ria.ru/20210327/beyonse-1603103681.html

У Бейонсе украли вещи на миллион долларов

У Бейонсе украли вещи на миллион долларов

Неизвестные вынесли из складских помещений в Лос-Анджелесе, в которых хранилось имущество американской певицы Бейонсе, вещи на сумму один миллион долларов,... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T12:48

2021-03-27T12:48

2021-03-27T12:49

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Неизвестные вынесли из складских помещений в Лос-Анджелесе, в которых хранилось имущество американской певицы Бейонсе, вещи на сумму один миллион долларов, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Воры пробирались в хранилища, в которых находились вещи Бейонсе, дважды в этом месяце. Несмотря на то, что складские помещения арендовала продюсерская компания исполнительницы Parkwood Entertainment, все украденные вещи, по данным источников, принадлежали певице. Воры вынесли из хранилищ дорогие сумочки и платья. В течение недели после первых ограблений воры взломали еще несколько ячеек в этом же складском комплексе и унесли вещи, принадлежащие одному из стилистов певицы.Как отмечает портал, расследованием кражи занимается полиция Лос-Анджелеса. Пока полицейские по этому делу никого не задержали.Бейонсе Жизель Ноулз (Beyoncе Giselle Knowles) - певица в стиле RnB, музыкальный продюсер, актриса, танцовщица и модель. Бейонсе – обладательница 28 премий "Грэмми", это рекордное достижение среди женщин. По данным звукозаписывающей компании Sony, ее диски разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров.

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/moshennik-1600976009.html

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новости культуры, лос-анджелес, бейонсе ноулз, сша, в мире