https://ria.ru/20210327/bespilotniki-1603133754.html
Украина испытала турецкие беспилотники над Черным морем
Украина испытала турецкие беспилотники над Черным морем
Украина использовала ударные беспилотники Bayraktar над Черным морем для отработки учебных задач, передает агентство минобороны страны "АрмияInform". РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T18:18
2021-03-27T18:18
2021-03-27T18:18
черное море
военно-морские силы украины
турция
украина
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КИЕВ, 27 мар - РИА Новости. Украина использовала ударные беспилотники Bayraktar над Черным морем для отработки учебных задач, передает агентство минобороны страны "АрмияInform"."Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Дроны отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию", - пишет агентство.В сообщении отмечается, что на острове Тендровская коса расположен многофункциональный военно-морской полигон, на котором тренируются и повышают боеготовность различные подразделения военно-морских сил - проходят тренировки по высадке морского десанта на необорудованное побережье, выполняются артиллерийские стрельбы по береговым целям катерными тактическими группами.В агентстве напомнили, что в этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов Bayraktar TB2 с улучшенными характеристиками, например, с увеличенной дальностью полета, которые будут действовать в интересах военно-морских сил.
https://ria.ru/20201202/krym-1587399715.html
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черное море, военно-морские силы украины, турция, украина