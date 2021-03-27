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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210327/bavariya-1603109183.html
Премьер-министр Баварии призвал как можно скорее одобрить "Спутник V"
Премьер-министр Баварии призвал как можно скорее одобрить "Спутник V"
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин от коронавируса и как можно скорее принять решение об... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T14:00
2021-03-27T14:00
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
маркус зедер
германия
бавария
в мире
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БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин от коронавируса и как можно скорее принять решение об одобрении российского препарата "Спутник V"."Вакцинация - единственная долгосрочная стратегия, которая имеет смысл. Поэтому необходимо срочно ускорить процесс одобрения. Например, необходимо как можно скорее принять решение об одобрении "Спутника V". Мы должны были вынести урок из негативного опыта первых поставок. В связи с этим ЕС следовало бы как можно скорее заключить все необходимые соглашения, чтобы получить как можно больше вакцин. Правда такова, что только вакцинация сможет победить коронавирус", - сказал Зёдер в интервью газете Passauer Neue Presse.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Евросоюзе необходимо использовать "Спутник V", если вакцину не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210326/sputnik-v-1602978389.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, маркус зедер, германия, бавария, в мире

Премьер-министр Баварии призвал как можно скорее одобрить "Спутник V"

14:00 27.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Баварии Маркус Зедер на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин от коронавируса и как можно скорее принять решение об одобрении российского препарата "Спутник V".
"Вакцинация - единственная долгосрочная стратегия, которая имеет смысл. Поэтому необходимо срочно ускорить процесс одобрения. Например, необходимо как можно скорее принять решение об одобрении "Спутника V". Мы должны были вынести урок из негативного опыта первых поставок. В связи с этим ЕС следовало бы как можно скорее заключить все необходимые соглашения, чтобы получить как можно больше вакцин. Правда такова, что только вакцинация сможет победить коронавирус", - сказал Зёдер в интервью газете Passauer Neue Presse.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Евросоюзе необходимо использовать "Спутник V", если вакцину не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 14:28Распространение коронавируса
Один из регионов Италии договорился о поставках "Спутника V"
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Маркус ЗедерГерманияБаварияВ мире
 
 
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