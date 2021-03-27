https://ria.ru/20210327/baraat-1603119924.html

Мусульмане в субботу проведут ночь прощения и молитвы - Бараат

Мусульмане в субботу проведут ночь прощения и молитвы - Бараат

Бараат, или ночь молитвы, очищения и прощения проведут мусульмане с 27 на 28 марта. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T15:58

2021-03-27T15:58

2021-03-27T15:58

религия и мировоззрение

религия

рушан аббясов

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Бараат, или ночь молитвы, очищения и прощения проведут мусульмане с 27 на 28 марта.Ночь Бараат приходится на середину месяца шабан по мусульманскому лунному календарю, он предшествует священному месяцу Рамадан, который верующие проводят в посте. Коллективных молитв в Бараат не устраивают – ночные бдения в мечетях начнутся чуть позже, в месяц Рамадан. Сейчас же, на Бараат, верующих призывают совершать домашнюю ночную молитву, а на следующий день – держать пост.Как рассказал РИА Новости заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, месяц шабан – хорошая подготовка к посту в месяц Рамадан, ведь следующий день после ночи Бараат – от рассвета до заката – верующие воздерживаются от еды. Также ночь Бараат, по его словам – время покаяния и прощения."Сам пророк Мухаммед говорил, что Всевышний прощает большое количество людей в ночь Бараат. Поэтому считается, что эту ночь надо провести в дополнительных молитвах, чтении Корана. Это ночь, когда мы можем покаяться за совершенные вольно и невольно проступки. Конечно, важно, чтобы мы старались впредь эти ошибки, греховные деяния, не совершать", - сказал Аббясов.Он отметил, что в первую очередь важно искреннее раскаяние перед Всевышним, "но если мы кого-то оскорбили словом, делом, то попросить прощения следует и перед другими людьми, ведь они тоже имеют на это право", да и "на душе становится легче"."Суть в том, чтобы человек, когда рано или поздно покинет этот бренный мир, не уходил с тяжестью грехов в вечность. И самое лучшее – это попросить прощение и очиститься здесь. Особые даты как Бараат дают возможность еще раз задуматься и через покаяние стать ближе к Всевышнему", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200519/1571702345.html

https://ria.ru/20210325/religiya-1602802808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, рушан аббясов