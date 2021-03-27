https://ria.ru/20210327/astrazeneca-1603081908.html

Кипрский чиновник заболел COVID-19 после вакцинации AstraZeneca

Кипрский чиновник заболел COVID-19 после вакцинации AstraZeneca

Официальный представитель кипрского правительства Кириакос Кусиос, который ранее привился препаратом AstraZeneca, заразился коронавирусом, пишет газета Cyprus... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T05:49

2021-03-27T05:49

2021-03-27T05:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

кипр

в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Официальный представитель кипрского правительства Кириакос Кусиос, который ранее привился препаратом AstraZeneca, заразился коронавирусом, пишет газета Cyprus Times со ссылкой на заявление чиновника.Согласно изданию, Кусиос прошел вакцинацию 19 марта. При этом не уточняется, какая была фаза вакцинации (первая или вторая).По словам Кусиоса, он соблюдал режим самоизоляции, так как контактировал с главой пресс-службы президента Виторасом Пападопулосом, который в понедельник получил положительный результат теста на COVID-19.Представитель отметил, что у него не было никаких симптомов, но в пятницу он также получил положительный результат теста на коронавирус и продолжит самоизоляцию в течение ближайших десяти дней.

кипр

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , кипр, в мире