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Кипрский чиновник заболел COVID-19 после вакцинации AstraZeneca
Кипрский чиновник заболел COVID-19 после вакцинации AstraZeneca
Официальный представитель кипрского правительства Кириакос Кусиос, который ранее привился препаратом AstraZeneca, заразился коронавирусом, пишет газета Cyprus... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T05:49
2021-03-27T05:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
кипр
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Официальный представитель кипрского правительства Кириакос Кусиос, который ранее привился препаратом AstraZeneca, заразился коронавирусом, пишет газета Cyprus Times со ссылкой на заявление чиновника.Согласно изданию, Кусиос прошел вакцинацию 19 марта. При этом не уточняется, какая была фаза вакцинации (первая или вторая).По словам Кусиоса, он соблюдал режим самоизоляции, так как контактировал с главой пресс-службы президента Виторасом Пападопулосом, который в понедельник получил положительный результат теста на COVID-19.Представитель отметил, что у него не было никаких симптомов, но в пятницу он также получил положительный результат теста на коронавирус и продолжит самоизоляцию в течение ближайших десяти дней.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , кипр, в мире

Кипрский чиновник заболел COVID-19 после вакцинации AstraZeneca

05:49 27.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Официальный представитель кипрского правительства Кириакос Кусиос, который ранее привился препаратом AstraZeneca, заразился коронавирусом, пишет газета Cyprus Times со ссылкой на заявление чиновника.
Согласно изданию, Кусиос прошел вакцинацию 19 марта. При этом не уточняется, какая была фаза вакцинации (первая или вторая).
По словам Кусиоса, он соблюдал режим самоизоляции, так как контактировал с главой пресс-службы президента Виторасом Пападопулосом, который в понедельник получил положительный результат теста на COVID-19.
Представитель отметил, что у него не было никаких симптомов, но в пятницу он также получил положительный результат теста на коронавирус и продолжит самоизоляцию в течение ближайших десяти дней.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaКипрВ мире
 
 
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