https://ria.ru/20210327/akula-1602976102.html

Пользователей сети удивил аллигатор, плавающий в лагуне вместе с акулой

Пользователей сети удивил аллигатор, плавающий в лагуне вместе с акулой

Пользователи сети удивились редкому "товариществу" аллигатора и акулы, которые вместе плавали в лагуне во Флориде, в США, сообщает Indian Express. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T01:27

2021-03-27T01:27

2021-03-27T01:27

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МОСКВА, 27 мар — РИАНовости. Пользователи сети удивились редкому "товариществу" аллигатора и акулы, которые вместе плавали в лагуне во Флориде, в США, сообщает Indian Express.Необычное явление снял на видео Грей Винсон. Также он поделился в сети кадрами ламантина, которому каким-то образом удалось спастись от обоих хищников."Не каждый день вы видите бычью акулу и аллигатора, плавающих вместе”, — написал он.Грей рассказал, что снял этот редкий момент с пешеходного моста в лагуне Индиан-Ривер. “Бычьих акул и аллигаторов здесь видели и раньше, но, насколько мне известно, в первый раз их заметили вместе”, — сказал он новостному сайту.

https://ria.ru/20210312/akuly-1600771768.html

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