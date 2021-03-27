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https://ria.ru/20210327/akula-1602976102.html
Пользователей сети удивил аллигатор, плавающий в лагуне вместе с акулой
Пользователей сети удивил аллигатор, плавающий в лагуне вместе с акулой
Пользователи сети удивились редкому "товариществу" аллигатора и акулы, которые вместе плавали в лагуне во Флориде, в США, сообщает Indian Express. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T01:27
2021-03-27T01:27
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МОСКВА, 27 мар — РИАНовости. Пользователи сети удивились редкому "товариществу" аллигатора и акулы, которые вместе плавали в лагуне во Флориде, в США, сообщает Indian Express.Необычное явление снял на видео Грей Винсон. Также он поделился в сети кадрами ламантина, которому каким-то образом удалось спастись от обоих хищников."Не каждый день вы видите бычью акулу и аллигатора, плавающих вместе”, — написал он.Грей рассказал, что снял этот редкий момент с пешеходного моста в лагуне Индиан-Ривер. “Бычьих акул и аллигаторов здесь видели и раньше, но, насколько мне известно, в первый раз их заметили вместе”, — сказал он новостному сайту.
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туризм, туристы, акулы, новости - туризм, флорида, сша

Пользователей сети удивил аллигатор, плавающий в лагуне вместе с акулой

01:27 27.03.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Albert Kok / Бычья (тупорылая) акула
Бычья (тупорылая) акула - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Albert Kok /
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МОСКВА, 27 мар РИАНовости. Пользователи сети удивились редкому "товариществу" аллигатора и акулы, которые вместе плавали в лагуне во Флориде, в США, сообщает Indian Express.
Необычное явление снял на видео Грей Винсон. Также он поделился в сети кадрами ламантина, которому каким-то образом удалось спастись от обоих хищников.
"Не каждый день вы видите бычью акулу и аллигатора, плавающих вместе”, — написал он.
Грей рассказал, что снял этот редкий момент с пешеходного моста в лагуне Индиан-Ривер. “Бычьих акул и аллигаторов здесь видели и раньше, но, насколько мне известно, в первый раз их заметили вместе”, — сказал он новостному сайту.
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