https://ria.ru/20210327/akula-1602976102.html
Пользователей сети удивил аллигатор, плавающий в лагуне вместе с акулой
Пользователей сети удивил аллигатор, плавающий в лагуне вместе с акулой
Пользователи сети удивились редкому "товариществу" аллигатора и акулы, которые вместе плавали в лагуне во Флориде, в США, сообщает Indian Express. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T01:27
2021-03-27T01:27
2021-03-27T01:27
туризм
туризм
туристы
акулы
новости - туризм
флорида
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578068982_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_9ec8a3f22c82ec49b85e8945bb9f4568.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИАНовости. Пользователи сети удивились редкому "товариществу" аллигатора и акулы, которые вместе плавали в лагуне во Флориде, в США, сообщает Indian Express.Необычное явление снял на видео Грей Винсон. Также он поделился в сети кадрами ламантина, которому каким-то образом удалось спастись от обоих хищников."Не каждый день вы видите бычью акулу и аллигатора, плавающих вместе”, — написал он.Грей рассказал, что снял этот редкий момент с пешеходного моста в лагуне Индиан-Ривер. “Бычьих акул и аллигаторов здесь видели и раньше, но, насколько мне известно, в первый раз их заметили вместе”, — сказал он новостному сайту.
https://ria.ru/20210312/akuly-1600771768.html
флорида
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578068982_51:0:2500:1837_1920x0_80_0_0_8dc303f2dba7760a6eff5c6232218711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, акулы, новости - туризм, флорида, сша