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Путин оценил уровень руководства российской системой здравоохранения
Путин оценил уровень руководства российской системой здравоохранения
Руководство российской системой здравоохранения отвечает уровню сегодняшнего дня, заявил глава государства Владимир Путин, подчеркнув, что об этом говорят, в... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:36
2021-03-26T14:36
2021-03-26T14:57
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Руководство российской системой здравоохранения отвечает уровню сегодняшнего дня, заявил глава государства Владимир Путин, подчеркнув, что об этом говорят, в том числе, высокие результаты страны в борьбе с COVID-19."Если бы у нас среди руководства среднего и высшего звена, ну и главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID. ... Средний, высокий уровень руководства системы здравоохранения России отвечает требованиям сегодняшнего дня", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".По словам главы государства, во многих других странах, которые претендуют на то, чтобы называться странами с развитыми системами здравоохранения, нет такого результата, как в России.
https://ria.ru/20210210/modernizatsiya-1596829441.html
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здоровье - общество, владимир путин, общество